《美债周三展望》10年期公债收益率触一个月高位，关注FED升息时机

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 市场开始将焦点放在美联储升息时机上

* 美国三年期公债标售需求平平

路透纽约6月10日 - 指标美国10年期公债收益率周二升至一个月高位，因近期美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表对通胀态度强硬的言论后，投资者开始消化美国升息前景。

一些市场人士认为，今年美债市场上升的势头可能已接近尾声，10年期美债收益率在今年跌势中一度降至11个月低位。

本周财政部进行附息公债标售也令公债价格受压。周二美国财政部发售了三年期公债。

但下周美联储货币政策会议吸引到市场更大关注。分析师称，投资者可能重新评估美联储首次升息的时机。

“美联储的倾向很可能转向对通胀更强硬的立场。美联储决策者有些担心金融市场的活跃情况，以及担忧市场的一些自满情绪，”法国巴黎银行利率策略师说Aaron Kohli。

“我认为下周美联储会议将会消除这些自满情绪。因为这个缘故，市场有些下跌。”

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，失业率下降及其他乐观数据，可能促使他将升息时机预期提前。 但布拉德在今年美联储决策会议上没有投票权。

最新路透调查显示，华尔街一级市场交易商预期美联储升息将在明年下半年，且多数交易商还预期，美联储将不会在加息前缩减其巨额资产负债表。

纽约尾盘，10年期公债 下跌3/32，收益率报2.634%，盘中触及2.651%的一个月高位，该收益率在周一尾盘报2.603%。

30年期美债价格 下跌10/32，收益率从周一尾盘的3.439%上升至3.467%。

周二标售的三年期公债需求平平，得标利率略高于标售前的市场预期。

包括全球主要央行在内的间接投标得标率为26.5%，低于上月的28.1%和33.7%的均值。

“我们将三年期公债需求有限归因于展期需求较均值小，和过去几周美债总体利空的趋势，”CRT Capital在研究报告中写道。

本周美国财政部还将在周三标售210亿美元10年期公债，周四标售130亿美元30年期公债。

CRT Capital表示，整体公债交易量低于均值，为10日移动日均值的85%。(完)

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