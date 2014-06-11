《中国已公布新股发行上市日程表》--6月11日

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
6/18 深 龙大食品 002726 不超过5,460 -- -- 国信证券 6/23
6/18 深 雪浪环境 300385 不超过2,000 -- -- 太平洋证券 6/23
6/18 深 飞天诚信 300386 不超过2,500 -- -- 国信证券 6/23
6/18 沪 联明股份 603006 不超过2,000 -- -- 中信建投 6/23
6/19 沪 北特股份 603009 2,667 -- -- 海通证券 6/24
6/19 沪 依顿电子 603328 不超过9,000 -- -- 招商证券 6/24 ＊6/20 沪 莎普爱思 732168 不超过1,635 -- -- 华龙证券 6/25
6/23 深 一心堂 002727 不超过6,510 -- -- 信达证券 6/26
*6/23 沪 今世缘 732369 不超过5,180 -- -- 国泰君安 6/26
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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注:1.本表包括新股发行及上市
2.*表示新增内容 (完) (发稿 林琦；审校 林高丽)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。