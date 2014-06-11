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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 08:31 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月11日

新股发行 -------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

6/18 深　　龙大食品　002726 不超过5,460　　 --　　　　 --　　　国信证券　6/23

6/18　　　深　　雪浪环境　300385　不超过2,000　　 -- -- 太平洋证券 6/23

6/18 深　　飞天诚信　300386　不超过2,500 -- -- 国信证券　6/23

6/18 沪　　联明股份　603006　不超过2,000　　 -- -- 中信建投　6/23

6/19 沪　　北特股份　603009　2,667 -- -- 海通证券　6/24

6/19　　　沪　　依顿电子　603328　不超过9,000　　 -- -- 招商证券　6/24 ＊6/20 沪　　莎普爱思　732168　不超过1,635 -- -- 华龙证券　6/25

6/23 深　　一心堂　　002727　不超过6,510 -- -- 信达证券　6/26

*6/23 沪　　今世缘　　732369　不超过5,180　　 -- -- 国泰君安　6/26

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 沪 石英股份 603688 不超过5,595 -- -- 中信证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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注:1.本表包括新股发行及上市

2.*表示新增内容 (完) (发稿 林琦；审校 林高丽)
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