《香港报摘》--其他报纸重要消息6月11日

*明报：

--淡市下本港多家新股招股反应欠佳，包括昨日第二日招股的天合化工 (及绿色动力 ，在公开认购部分仍未获足额的孖展认购，唯独昨午截止认购的净水机租赁商浩泽 爆出小冷门，传出公开认购获44倍超额认购，冻结资金多达51亿港元。中州证券 则无惧淡风，今天起公开招股，集资最多18.78亿元。

*星岛日报：

--内地互联网金融兴起，传统证券经纪行业佣金率受压，中州证券 董事长兼执行董事菅明军昨日表示，该公司已转型发展融资融券业务，希望通过此次上市募集资金提升杠杆率，料该部分收入及利润将持续增长。公司亦寄望未来「沪港通」机遇，考虑开拓香港业务。

*苹果日报：

--会德丰 主席吴宗权表示，集团年初时曾评估政府施行的辣招对楼市的影响，并预期「辣招市场」会维持两至三年，但集团已作好准备，预期全年的销售目标与去年相若，维持100亿港元的目标。

*东方日报：

--豪华汽车代理商大昌行 开源，宣布成立独立公司DCH Marine Limited，拓展大中华区豪华游艇业务。集团高级董事葛创基指，新公司正跟游艇制造商洽谈代理，包括周大福企业旗下公主游艇南中国公司，冀短期取两至三个欧洲游艇品牌代理。

*大公报：

--金管局昨日以特区政府代表身份公布，于2016年到期的第三批通胀挂钩债券系列（iBond） ，其第二次派息息率为4.12厘，较半年前的4.72厘回落。以一手一万港元计算，投资者是次可获206港元，并将于2014年6月24日派发。（完）

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