《香港报摘》--其他报纸重要消息6月11日

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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*明报：
--淡市下本港多家新股招股反应欠佳，包括昨日第二日招股的天合化工 (及绿色动力 ，在公开认购部分仍未获足额的孖展认购，唯独昨午截止认购的净水机租赁商浩泽 爆出小冷门，传出公开认购获44倍超额认购，冻结资金多达51亿港元。中州证券 则无惧淡风，今天起公开招股，集资最多18.78亿元。
*星岛日报：
--内地互联网金融兴起，传统证券经纪行业佣金率受压，中州证券 董事长兼执行董事菅明军昨日表示，该公司已转型发展融资融券业务，希望通过此次上市募集资金提升杠杆率，料该部分收入及利润将持续增长。公司亦寄望未来「沪港通」机遇，考虑开拓香港业务。
*苹果日报：
--会德丰 主席吴宗权表示，集团年初时曾评估政府施行的辣招对楼市的影响，并预期「辣招市场」会维持两至三年，但集团已作好准备，预期全年的销售目标与去年相若，维持100亿港元的目标。
*东方日报：
--豪华汽车代理商大昌行 开源，宣布成立独立公司DCH Marine Limited，拓展大中华区豪华游艇业务。集团高级董事葛创基指，新公司正跟游艇制造商洽谈代理，包括周大福企业旗下公主游艇南中国公司，冀短期取两至三个欧洲游艇品牌代理。
*大公报：
--金管局昨日以特区政府代表身份公布，于2016年到期的第三批通胀挂钩债券系列（iBond） ，其第二次派息息率为4.12厘，较半年前的4.72厘回落。以一手一万港元计算，投资者是次可获206港元，并将于2014年6月24日派发。（完）
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。