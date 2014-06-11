《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月11日

*工商时报：

--服贸协议卡关，延宕两岸金融交流进度，金管会主委曾铭宗昨日指出，为争取台湾成为人民币离岸中心，必须做好回流机制，将寻求RQFII(人民币合格境外机构投资者)弹性解套方式，希望能与服贸协议分开处理。

--各区国税局将从6月起启动专案查核企业移转订价，税务专家昨天指出，预防胜于治疗，如果采行预先监控企业集团移转订价的作为，评估后仍有担忧，应进行一次性向上调整，以降低被国税局调增课税的风险。

*经济日报：

--大陆央行高层神秘抵台。相关人士指出，人行副行长刘士余率队约10人来台会见重要机构，行程保密到家；据了解，近几日内，刘士余已与台湾央行高层见面，针对两岸货币互换协议（SWAP）、人民币回流机制等议题面对面进行交流。

--台塑 集团越南河静钢厂受越南排华事件影响，台塑集团总裁王文渊昨日表示，6月下旬将亲自出征越南，全力与越南官方沟通，争取大陆3,000多名劳工在二个月内返工，力拚越钢第一支高炉将可如期于2015年点火。

--6月6日起保险业持股对董监改选不得行使表决权，为避免法规适用出现空窗期，金管会盯上电子投票，并要求6月6日后召开的股东会、之前已透过电子投票选举董监事的公司，若已透过电子投票方式投票，必须撤案。

--三商美邦人寿 入股京城银 ，取得近10%持股，未来发展引起市场高度关注。据悉，双边大股东对持续扩大金融版图有志一同，因此不排除日后共组金控的可能性；京城银董事长戴诚志个人买下的ViVa购物台，未来也可比照富邦金，成为财富管理金融商品的行销通路之一。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。