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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 08:31 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月11日

路透香港6月11日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7514港元      
 )
                                                                                         
 美股道琼工业指数周二收高2.82,或0.02%,报16945.92点.而标普500指数微跌，受累于公用事业板块
 下跌，因美国10年期公债收益率触及一个月最高水平。
                                                                                         
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       174.150    1.10      13484            13.499      -0.74
 中国铝业                       9.270    0.00      12653             2.874       0.50
 中国移动                      49.250    0.33     168077            76.351      -0.52
 中国人寿                      42.030    1.28      48700            21.719      -0.37
 中石油                       123.050    1.14      30632             9.538       0.40
 中石化                        94.420    1.80      28618             7.319      -0.15
 汇丰控股            <HSBC.K   52.470   -0.51    1046676            81.343      -0.44
 中电信                        50.010   -0.18      14944             3.876       0.17
 中国联通                      15.090    1.21      75588            11.697      -0.37
 兖州煤业                       7.990   -1.36      29267             6.193      -1.14
 华能国际                      40.720   -4.77      18548             7.891       0.27
 南方航空                      15.450    5.03      20075             2.395      -0.61
 东方航空                      16.220    4.24       4922             2.515      -0.22
 中芯国际                       4.080    1.24      10076             0.633      -1.17
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