《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月11日

路透香港6月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7514港元 ) 美股道琼工业指数周二收高2.82,或0.02%,报16945.92点.而标普500指数微跌，受累于公用事业板块 下跌，因美国10年期公债收益率触及一个月最高水平。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 174.150 1.10 13484 13.499 -0.74 中国铝业 9.270 0.00 12653 2.874 0.50 中国移动 49.250 0.33 168077 76.351 -0.52 中国人寿 42.030 1.28 48700 21.719 -0.37 中石油 123.050 1.14 30632 9.538 0.40 中石化 94.420 1.80 28618 7.319 -0.15 汇丰控股 <HSBC.K 52.470 -0.51 1046676 81.343 -0.44 中电信 50.010 -0.18 14944 3.876 0.17 中国联通 15.090 1.21 75588 11.697 -0.37 兖州煤业 7.990 -1.36 29267 6.193 -1.14 华能国际 40.720 -4.77 18548 7.891 0.27 南方航空 15.450 5.03 20075 2.395 -0.61 东方航空 16.220 4.24 4922 2.515 -0.22 中芯国际 4.080 1.24 10076 0.633 -1.17