澳洲数据：6月WESTPAC-MI消费者信心指数上升0.2%至93.2

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
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“联邦预算公布后消费者信心大幅下降，现在已经企稳，”Westpac资深分析师Matthew Hassan表示，“不过，该指数仍牢牢处于悲观区域。”
5月13日，澳洲保守党政府公布一项充满政治争议的联邦预算案，其中包括松绑管制并大幅删减支出，展现政府欲在10年之内重返预算盈余的路线图。
调查显示，未来12个月的家庭财务和经济前景信心有所改善，不过受访者仍担忧更长期前景。(完)
(编译 李爽/王兴亚；审校 于春红)
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波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)