澳洲数据：6月WESTPAC-MI消费者信心指数上升0.2%至93.2

“联邦预算公布后消费者信心大幅下降，现在已经企稳，”Westpac资深分析师Matthew Hassan表示，“不过，该指数仍牢牢处于悲观区域。”

5月13日，澳洲保守党政府公布一项充满政治争议的联邦预算案，其中包括松绑管制并大幅删减支出，展现政府欲在10年之内重返预算盈余的路线图。

调查显示，未来12个月的家庭财务和经济前景信心有所改善，不过受访者仍担忧更长期前景。(完)