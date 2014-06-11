中国基金：监管层或将支持资产管理机构发公司债等，鼓励上市与并购--报载

路透北京6月11日 - 中国证券报周三报导引述消息人士称，为拓展资产管理机构的融资渠道，监管层或将支持资产管理机构发行公司债、次级债或短期融资券，鼓励境内外上市与并购重组。

报导亦援引业内人士分析认为，这一点对于资管公司而言有一定难度。尤其是基金公司，因为发债需要有一定的偿还能力和抵押资产，而资管公司在这些方面能力较弱。

”如果以公司信用作抵押，则需要看现金流，而现金流取决于资管规模，但资管规模变化较大，导致现金流并不稳定。“业内人士称。

此外，在公募基金管理上，融资渠道或将放开。消息人士透露，监管层将协调有关部门发布关于开放式证券投资基金短期贷款的有关办法。