《香港重要政经日程》--6月11日-6月18日

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息=================
6月11日（周三）
-- 辉山乳业 公布全年业绩。
--11:00 银河娱乐 周年股东大会。
--14:00 方兴地产 周年股东大会。
--15:00 远东宏信 周年股东大会。
--16:00 远东控股 周年股东大会。
--14:00 中银香港 股东周年大会。
--14:00 方兴地产 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月12日（周四）
--14:00 平安保险 在深圳举行股东周年大会。
--11:00 嘉华国际 股东周年大会。
--10:30 昆仑能源 股东周年大会。
6月16日（周一）
--10:00 宝龙地产 股东周年大会。
--10:30 新世界发展 股东特别大会。
--14:30 新世界中国 私有化法院会议。
*6月17日（周二）
-- 周大福 公布全年业绩。
-- 香港政府公布3-5月失业率。
6月18日（周三）
--10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。
--15:00 北京控股 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。