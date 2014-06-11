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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 08:34 BJT

《香港重要政经日程》--6月11日-6月18日

================== 今日重要政经消息=================

6月11日（周三）

-- 辉山乳业 公布全年业绩。

--11:00 银河娱乐 周年股东大会。

--14:00 方兴地产 周年股东大会。

--15:00 远东宏信 周年股东大会。

--16:00 远东控股 周年股东大会。

--14:00 中银香港 股东周年大会。

--14:00 方兴地产 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

6月12日（周四）

--14:00 平安保险 在深圳举行股东周年大会。

--11:00 嘉华国际 股东周年大会。

--10:30 昆仑能源 股东周年大会。

6月16日（周一）

--10:00 宝龙地产 股东周年大会。

--10:30 新世界发展 股东特别大会。

--14:30 新世界中国 私有化法院会议。

*6月17日（周二）

-- 周大福 公布全年业绩。

-- 香港政府公布3-5月失业率。

6月18日（周三）

--10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。

--15:00 北京控股 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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