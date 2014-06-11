中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透上海6月11日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

央行公开市场周二单日净投放570亿元人民币，较上周二小增，尽管当日正回购操作量较上周同期有所放大，但到期量增幅更为明显；而央行此前宣布进一步加大定向降准力度，将与温和的公开市场操作一道，为半年末资金面保驾护航。

央行周二进行了400亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种，中标利率持稳在4.00%，较上周二的300亿元的操作量有所增加。

而本周公开市场有1,840亿元资金到期投放，全部为正回购。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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