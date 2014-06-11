更新版 1-EIA月报：美国明年石油产量预估将触及1972年来最高

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(新增细节)
路透纽约6月10日 - 能源资料协会(EIA)周二在月报中称，5月美国原油日产量平均达840万桶，为26年来最高水平。
EIA还称，预计美国2015年原油日产量为927万桶，为1972年以来最高年均日产量。
另外，EIA将美国2014年原油日产量预估调降4万桶至842万桶。
受恶劣天气影响，EIA早前在2月展望中亦调降美国2014年产量预估，但称随着科技的改善，未来两年页岩油产量可能增长。
EIA在月报中公布了全球产量预估。其将石油输出国组织(OPEC)2014年的石油日产量预估上调约13万桶至3,613万桶，并将2015年预估上调20万桶至3,630万桶。
对非OPEC国家今年的日产量预估小幅调升8万桶至5,566万桶，并把明年的预估上调15万桶至5,688万桶。
EIA估计2013年OPEC原油日均产量降至3,000万桶，因伊朗产量减少，利比亚、尼日利亚和伊拉克有更多意外减产，而且非OPEC石油供应强劲增长。
OPEC石油日产量2014年料减少40万桶，2015年可能再减10万桶，因供应受阻以及削减原油产量来因应非OPEC国家供应增加的情况。(完) (编译 王翔琼；审校 戴素萍)
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选