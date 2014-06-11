更新版 1-EIA月报：美国明年石油产量预估将触及1972年来最高

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路透纽约6月10日 - 能源资料协会(EIA)周二在月报中称，5月美国原油日产量平均达840万桶，为26年来最高水平。

EIA还称，预计美国2015年原油日产量为927万桶，为1972年以来最高年均日产量。

另外，EIA将美国2014年原油日产量预估调降4万桶至842万桶。

受恶劣天气影响，EIA早前在2月展望中亦调降美国2014年产量预估，但称随着科技的改善，未来两年页岩油产量可能增长。

EIA在月报中公布了全球产量预估。其将石油输出国组织(OPEC)2014年的石油日产量预估上调约13万桶至3,613万桶，并将2015年预估上调20万桶至3,630万桶。

对非OPEC国家今年的日产量预估小幅调升8万桶至5,566万桶，并把明年的预估上调15万桶至5,688万桶。

EIA估计2013年OPEC原油日均产量降至3,000万桶，因伊朗产量减少，利比亚、尼日利亚和伊拉克有更多意外减产，而且非OPEC石油供应强劲增长。