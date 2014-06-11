《全球汇市》欧元徘徊在四个月低位附近，美元受收益率优势提振

“我认为欧元可能最终重回不为人所乐见的强劲势头，”他称。

尽管今年迄今欧元兑美元累计跌约1.5%，但市场人士对其抗跌性感到意外，这要归因于欧元区经常帐出现盈余，以及资金流入且汇回欧元区资产。

美元指数 最新报80.870，上周四曾触及四个月高点81.02。

美元兑日圆 持稳于102.38。对日圆而言，本周的关注点是日本央行在6月12-13日召开的政策会议。

日本央行周五料维持货币政策不变，可能略微上修对海外经济成长评估，显示出其有信心在不加大刺激举措的情况下，日本经济有望在明年实现通胀率目标。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3531 1.3547 -0.12 -1.56 1.3745

美元/日圆 102.37 102.35 +0.02 -2.78 105.30

欧元/日圆 138.49 138.65 -0.12 -4.31 144.73

美元/瑞郎 0.9002 0.8990 +0.13 +0.83 0.8928

英镑/美元 1.6744 1.6755 -0.07 +1.14 1.6556

美元/加元 1.0898 1.0899 -0.01 +2.62 1.0620

澳元/美元 0.9365 0.9372 -0.07 +5.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8525 0.8525 +0.00 +3.89 0.8206

澳元/日圆 95.860 95.920 -0.06 +2.14 93.850

新西兰元/日圆 87.280 87.250 +0.03 +1.01 86.410

英镑/日圆 171.39 171.49 -0.06 -1.69 174.33

澳元/新西兰元 1.0976 1.0990 -0.13 +1.18 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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