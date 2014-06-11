全球金市：钯金从三年半高位下跌，现货金持平

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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0019GMT，现货钯金 下滑2.30美元至每盎司849.70美元，周二曾涨至854美元，为2011年2月来最高。
现货金 几无变动，报每盎司1,259.50美元，近期股市的涨势令其承压。
铂金生产商 可能很快需要筹资来维持生存，目前南非这场历时最久和耗资不菲的矿业罢工，令其运营陷于瘫痪，营收骤降。(完)
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(编译 李爽/孙茉莉; 审校 白云/于春红)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。