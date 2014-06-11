全球金市：钯金从三年半高位下跌，现货金持平

0019GMT，现货钯金 下滑2.30美元至每盎司849.70美元，周二曾涨至854美元，为2011年2月来最高。

现货金 几无变动，报每盎司1,259.50美元，近期股市的涨势令其承压。

铂金生产商 可能很快需要筹资来维持生存，目前南非这场历时最久和耗资不菲的矿业罢工，令其运营陷于瘫痪，营收骤降。(完)

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