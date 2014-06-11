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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 08:54 BJT

《台湾重要政经日程》--6月11日

===================今日重要政经消息=============================

6/11(三)

--13:30 民进党中常会。

--14:00 国民党中常会。

--16:00 财政部例行记者会。

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6/13(五)

--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。

--12:30 央行标售两年期定存单，金额100亿台币。

6/16(一)

--16:20 央行公布5月份银行承作人民币业务概况。

6/20(五)

--16:00 经济部公布5月外销订单年增率，上月为年增8.9%。

6/23(一)

--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为4.04%。

--16:00 经济部公布5月工业生产年变动率，上月为升4.80%。

6/24(二)

--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。

6/25(三)

--16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.24%。

6/26(四)

--央行召开第二季全体理监事会。

7/4(五)

--16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底时为4,216.51亿美元。

7/7(一)

--16:00 财政部公布6月出口金额，5月较去年同期成长1.4%。

7/8(二)

--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月年增1.61%。

8/20(三)

--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：＂*＂表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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