《台湾重要政经日程》--6月11日

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险

路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。