港报财经评论：威胜势佳，酝酿突破--经济日报6月11日

威胜势佳，酝酿突破/ 林瑞芬

昨午港股冲前，中资股成推手，中石化 及中石油 昨创52周新高，收市价计分别升2.5%及1.2%。国指升1.08%，恒指涨0.86%，大市成交601亿港元。昨午港股冲前，中资股成推手，中石化 及中石油 昨创52周新高，收市价计分别升2.5%及1.2%。国指升1.08%，恒指涨0.86%；大市成交601亿港元。4、6月央行两度出手定向降准，虽然预期效果不及全面降准，但市场尚有全面降准的预期。当然，后市若全面降准，也意识到经济增长不及中国预期，利淡相冲，还不知股市有何反应。

上证昨报2,052，升1.08%。就近日而言，人民币显着回升，加上央行定向降准，经济略为回升，沉睡的A股是有条件作技术性反弹。续待电击，是A股纳入MSCI的结果？尚且要走着看。南方A50 ETF昨涨1.8%至8.6港元，似有博弈偷步炒入MSCI，最重要的是结果如愿，短线挑战9港元就有机会。恒指昨收23,315，创5个月以来高位，技术上，守于22,800，维持挑战23,500至24,000高位区之势。机遇限于中资股，避开弱势赌股。

发掘走强势股份，威胜集团 10天、20天及50天线趋于向上挠，股价企楼上显强势，启示股价趋于向上突破机会多于向下，若升破6港元将向7港元进发，昨收5.94港元，密切留意突破讯号，突破追入5.5港元止蚀；或以5.5港元收集，5港元止蚀，上望7港元。

集团主要从事能源计量产品研发、生产、销售，已形成广泛服务于电力、水务、燃气、热力等行业领域及大中型工商企业的智能计量产品系列，并锐意开拓行业解决方案、能效管理业务。今年以来两轮投标，公司在中招合约量及售价上均有上升，所夺得国家电网集中招标合约累计价值6.95亿人民币。威胜管理预计电网公司2014年度增购智能电表数量将按年增加14%，今年相关核心业务的收益稳中有升。据麦格理5月份报告跟进，威胜目前共有累计的定单接近14亿人民币，其中从自国家电网赢得新合约占了大约50%。单相智能电表和三相智能电表制造定单，分别占总定单的44%及29%。而数据采集终端和集中器及流体测量仪则分别占21%及3%。其中，三相智能电表及数据采集终端和集中器的边际毛利率比较高，随着比重的增加，可望提升企业的整体利润率。(B05)

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二度定向降准，币策趋向宽松/ 余少文

人民银行前晚公布第二度定向降准细节，尽管释放资金有限，惟反映中国逐步加大流动性，不排除下半年会全面降准又或减息。中国内地股市先低后高，国企指数昨则升112点或1.1%，收10,518点，成交额148亿港元，70%主板H股随大市上升；而红筹指数升51点或1.2%，收报4,327点，成交额49亿港元，大市主要由石油和电讯股带动。人民银行前日傍晚公布定向降准细则，配合国务院早前提出定向降准要求，也是两个月内第二次定向降准，而今次定向降准下周一实行，对符合审慎经营要求且三农和小微企贷款达到一定比例的商业银行下调人民币存款准备金率0.5%。

人民银行同时为鼓励财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司，发挥好提高企业资金运用效率及扩大消费等作用，亦下调这些机构的0.5%存准率，是国务院上次没有提及，反映人民银行为降准加码。不过，由于今次降准目标是三农和小微企，市场料只释放500亿人民币至1,470亿人民币的流动性，对推动大市的流动性助力有限。因为根据去年逆回购操作，一周普遍释放500亿人民币至600亿人民币，最多可达1,600亿人民币，似乎两次定向降准对流动性的影响性不及逆回购操作。当然第二次定向降准较第一次定向降准范围广，两个月内提高放水力度，反映央行是拾级放松流动性，惟证监会亦同时开始第二轮IPO，是A股近期表现失色原因之一，故第二次定向降准或可作为对冲重启IPO带来流动性紧张。

至于央行两个月内两度定向降准，不认为短期会再有定向降准，因为至少要等市场对定向降准这微刺激的反应。当然，中国内地经济反弹若然乏力，可以促使中国加快微调的步伐，但倾向中国下半年才会出手，全面降准是其中一招，因为过去两次只是定向降准，摩根士丹利认为上市内银股中只有重庆银行 、重庆农村银行 、徽商银行 等在这两次定向降准受惠，但对盈利的影响不足1%；相信要惠及四大行和其他股份制银行，一定要全面降准。另一招是减息，至少调整小微企、按揭等借贷利率，又或者是放松内银股的贷存比率。(B06)