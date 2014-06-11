港报财经评论：“定向降准”配合新常态--信报6月11日

“定向降准”配合新常态/ 习广思

指数变动影响愈来愈大，市场焦点关注MSCI在凌晨公布的年度市场分类审查结果，到底A股会否获纳入新兴市场股票指数？如果A股获纳入，会否影响多个指数的比重，尤其是亚洲股票指数及中国指数？另一方面，韩股及台股会否由新兴市场转入已发展市场，这是另一焦点。野村估计，上述指数变动成真的话，将吸引资金流入亚洲，其中A股将涉及4.71亿美元。港股续吹无定向风，但大市乱中有序，多个板块轮动情况依然有迹可寻。恒指昨天要跌未跌，午后再穿上周高位，收报23,315点，成交额601亿港元。恒指持续由国企股支撑。中国内地IPO重启终有日期，中证监“窗口指导”建议上市公司不要进行超募，尽量不要发售旧股，中资券商股上涨。人行“定向降准”虽然被不少人泼冷水，但投资者不愁炒作对象，大行力推高负债纸业股，农业概念股有表现。

值得留意的是，A股ETF午后升幅扩大，安硕A50 昨天升2%，市场对A股获纳入MSCI指数不无期待。联储局所担心的市场低波动性，并不限于股市，而是整个金融市场出现的情况，有美国股市“恐慌指数”之称的VIX只反映美股低波幅，但其实债市及商品市场亦一样。市场波动性减低，看似一片平静，瑞银分析员Ramin Nakisa指出，市场欠缺新讯息，没有新的冲击力令市场震荡，故投资者情绪乐观且稳定。美林美银商品分析员指出，从未见过油价如此稳定，如果油价波动性减低，只会导致期货市场成交量下降。虽然VIX跌至低位，市场过于乐观随时可被坏消息冲击，但如此平静的市场可能较想像中维持更长时间。

至于最终有什么风险会导致市场再现大波动？有联储局委员暗示，有可能推出新规例收紧美国短期融资，理由是现时金融市场的低波动性及资产价格急升，并且开始威胁到金融稳定性。至于中国市场方面，无论市场及经济均在酝酿新常态，投资者难以适应之余，只能跟着政策及市场变化见步行步。人民银行在周一公布再度“定向降准”，市场人士对此意见不一，有人认为这次“定向降准”实际只能释放500亿至1,000亿人民币流动性，放水效用是隔靴抓痒。(B01)

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美元兑日圆趁低建长仓/ 苏子

上周初美元兑日圆在101.80水平开市后，此开市价已差不多是全周低位所在，随后汇价以大阳烛高收，翌日汇价在此良好技术走势下，进一步突破100天平均线关键阻力，可惜随后的升势却无以为继，当触及102.80日圆高位后便一直保持在100天平均线以上横行上落。由于目前美元兑日圆的日线ADX线仍然保持在两线Di线以下，而且贴近12的偏低水平，ADX线的软弱无力表现反映汇价目前即使可以保持在100天平均线以上，亦难望有足够动力展开新一轮升浪，投资者反而应该视上述的破位为假突破，故一旦美元兑日圆成功返回100天平均线以下收市，可采取上落市的策略，博汇价续在100.80日圆至102日圆间反覆上落。另留意美元兑日圆稍后若再度下试至今年的100.73日圆低位支持时，届时ADX线会否止跌回升。

倘若届时ADX线仍然在目前的偏低水平横行，未见有显着回升的迹象，那便要提防美元兑日圆仍然未见出现单边跌市的条件。换言之，稍后即使可以创今年新低，亦可能只是假突破的走势陷阱，未必能一举下破100日圆心理关口；因此，反而可以视此破位为趁低建立美元兑日圆长仓的大好时机。昨天欧洲市早段美元兑日圆曾一度低见102.18日圆水平，此低位略破100天平均线，但刚好亦为50天平均线支持所在。若昨晚美元兑日圆可以在跌破50天平均线后能一举下破102日圆关口水平，最后更成功在此水平以下收市，相信上周的101.72日圆低位支持以及200天平均线支持将会不保，而20天保历加通道底部支持稍后将会面临严峻考验。

本周初标普500指数6月期货在创新高后急回并以十字星待变形态收市，如昨天能以大阴烛低收，则日线图上便会呈现一组近似黄昏之星不利形态，令美股见顶机会大增。一旦美股确认见顶回落，与此同时VIX指数亦见大幅飙升，宜留意届时美元会否发挥避险货币功能，与日圆双双走高。若出现此情况，投资者已可以入市建立欧罗兑日圆短仓，博汇价在跌破138日圆支持后大幅走低，朝着今年的136.20日圆低位迈进。(B14)