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债券 | 2014年 6月 11日 星期三 09:27 BJT

希腊经济：IMF警告称希腊改革已现疲态，需大幅提高公共部门效率

路透雅典6月10日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，希腊需要大幅提高其公共部门的效率，以实现财政目标和避免新的财政紧缩措施。

IMF还警示，该国执政联盟已经出现了改革疲劳情绪。

“改革疲劳情绪开始出现，在300个议会席次中联合政府仅以两个席次的优势占据多数席位，”IMF在对希腊2,400亿欧元救援计划的最新进展评估中称。

“这导致难以大胆和快速地向前推进必要改革。”

自2010年中开始接受欧盟/IMF救援以来，希腊的改革成效一直不尽人意，常常造成救援资金的支付延迟。

IMF警告称，希腊公共债务仍然“非常高”，并称欧盟的救援对于该国的持续运作至关重要。希腊料将今年稍晚开始谈判，以求欧洲盟国对其进一步减免债务。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
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