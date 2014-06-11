希腊经济：IMF警告称希腊改革已现疲态，需大幅提高公共部门效率

美国热股：高盛季度获利受交易营收拖累不及预期，盘初急跌逾3%
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
路透雅典6月10日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，希腊需要大幅提高其公共部门的效率，以实现财政目标和避免新的财政紧缩措施。
IMF还警示，该国执政联盟已经出现了改革疲劳情绪。
“改革疲劳情绪开始出现，在300个议会席次中联合政府仅以两个席次的优势占据多数席位，”IMF在对希腊2,400亿欧元救援计划的最新进展评估中称。
“这导致难以大胆和快速地向前推进必要改革。”
自2010年中开始接受欧盟/IMF救援以来，希腊的改革成效一直不尽人意，常常造成救援资金的支付延迟。
IMF警告称，希腊公共债务仍然“非常高”，并称欧盟的救援对于该国的持续运作至关重要。希腊料将今年稍晚开始谈判，以求欧洲盟国对其进一步减免债务。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。