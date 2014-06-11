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货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 09:07 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.13%，上日加权利率3.1329%

路透上海6月11日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.1300%，上日该期限加权平均利率为3.1329%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.1300% 3.1300% 3.1329%

银行间市场周二质押式回购总成交金额9,782.91亿元，前一日为9,503.71亿元；其中，隔夜品种成交8,114.74亿元，前一日为8,327.69亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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