中国货币市场：七天回购开盘报3.13%，上日加权利率3.1329%

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
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路透上海6月11日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.1300%，上日该期限加权平均利率为3.1329%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.1300% 3.1300% 3.1329%
银行间市场周二质押式回购总成交金额9,782.91亿元，前一日为9,503.71亿元；其中，隔夜品种成交8,114.74亿元，前一日为8,327.69亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)