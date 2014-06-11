欧洲经济：欧元集团主席对区内第二季经济成长前景持乐观看法

美国热股：高盛季度获利受交易营收拖累不及预期，盘初急跌逾3%
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
路透维也纳6月10日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周二表示，他相信欧元区经济成长并未减速，敦促各国不要放松财政改革努力。
“我不担心欧洲经济体在松懈，第一季数个国家增速略微回落，但我认为有一些国家的工业投资在加速，因此我相信第二季整个欧洲会恢复成长，”迪塞尔布洛姆在出访维也纳时对记者表示。
“我唯一担心的是，(欧洲议会)选举结果将让一些国家想少做而不是多做。少做就是在预算目标方面不愿迈开大步，也不愿大力推进改革，我认为这是一个重大错误，“他说。
今年第一季欧洲经济增速仅为0.2%，只有市场预期的一半。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。