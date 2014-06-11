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债券 | 2014年 6月 11日 星期三 09:24 BJT

欧洲经济：欧元集团主席对区内第二季经济成长前景持乐观看法

路透维也纳6月10日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周二表示，他相信欧元区经济成长并未减速，敦促各国不要放松财政改革努力。

“我不担心欧洲经济体在松懈，第一季数个国家增速略微回落，但我认为有一些国家的工业投资在加速，因此我相信第二季整个欧洲会恢复成长，”迪塞尔布洛姆在出访维也纳时对记者表示。

“我唯一担心的是，(欧洲议会)选举结果将让一些国家想少做而不是多做。少做就是在预算目标方面不愿迈开大步，也不愿大力推进改革，我认为这是一个重大错误，“他说。

今年第一季欧洲经济增速仅为0.2%，只有市场预期的一半。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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