港报社评：中央忧“夺权”，亮底牌破幻想--星岛日报6月11日

在香港步向设计普选行政长官机制的重要政治转折时刻，中央发表《一国两制在香港特别行政区的实践》白皮书，务求厘清对港的宪法权力，包括有权向行政长官发出指令，显示中央正加强防范香港管治脱轨，社会离心，逐步削弱中央对港主权的行使。

中央用了一年的时间，准备这本官方宣示政策文件，再翻译成七国语言，不会是为了针对个别一两桩事件，而是针对香港已经发展了一段时日的政治气候，上述事件只是这股气候中的一些风雨。

中国对香港主权的体现，最为具体的有两个方面，一个是管治权，一个是驻军。早在中英谈判期间，英方曾提出“以治权换主权”的建议，英国承认中国对香港的主权，但继续管治香港，又提出解放军不驻港，都遭到中方拒绝。

中央向来对香港踰越自治的界綫有戒心，更不容许对抗中央者上台执政，以免其在外国势力支持下，把香港推动成为独立政治实体，令中央无法实质行使对香港的管治，变相失去对香港的主权。

部分港人或会认为中央的戒心是杞人忧天，不过，世界上确有一些国家和地区，发生过受外国势力推动的夺取政权行动，部分地区的分离主义亦受外国势力鼓动。对中央来说，这是有根据的戒惧。

新华社形容《白皮书》目的是要“正本清源”，希望各界“全面准确”理解“一国”先于“两制”，实践起来才“走得正”，“走得稳”。

香港争取高度自治，特首普选提名门槛尽量宽松得来又要让中央放心，确保不致重蹈外国一些地方的覆辙，形成产生长久的政治对峙和管治瘫痪，破坏保存不易的繁荣稳定。(A05)