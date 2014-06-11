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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 09:21 BJT

中国个股：宝钢股份称7月主要钢材售价维持不变

路透上海6月11日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢股份 周三宣布，其主要产品7月售价在前月基础上维持不变。

调价通知称，除酸洗等少数产品价格小幅下调外，热轧和冷轧等大多数产品价格均维持不变。

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，5月下旬重点企业粗钢日产量176.73万吨，旬环比下降1.85%，为连续第二旬环比下降。 (完)

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(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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