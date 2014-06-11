中国个股：宝钢股份称7月主要钢材售价维持不变

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透上海6月11日 - 中国最大钢铁企业之一的宝钢股份 周三宣布，其主要产品7月售价在前月基础上维持不变。
调价通知称，除酸洗等少数产品价格小幅下调外，热轧和冷轧等大多数产品价格均维持不变。
中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，5月下旬重点企业粗钢日产量176.73万吨，旬环比下降1.85%，为连续第二旬环比下降。 (完)
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。