港报社评：白皮书一锤定音，中央宜因势利导--信报6月11日

在香港政局纷扰动荡，各方势力为政改缠斗不休，志在瘫痪金融重地的占中运动如箭在弦之际，国务院新闻办昨天发表的《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书，强调中央拥有对香港特区的全面管治权，犹如北京对港政策一锤定音--调子就是以硬碰硬，在普选特首的问题上将坚守安全底线。香港民主派目前在激进力量主导之下，是否坚持以公民提名为讨价筹码，以占中作相迫武器，继续明知不可为而为之，势将左右香港政情的发展，也难免令人对前景担忧。

该白皮书的要点是言明“一国”与“两制”的从属关系；直指特区并无“剩余权力”，香港享有的高度自治权，不是完全自治，也不是分权，其唯一来源就是中央授权；并重申要始终警惕外部势力利用香港干预中国内政的图谋。

中央和香港民主派的出发点与思考角度南辕北辙，但只要同为达成普选的目标，总可通过坦诚商议以拉近距离。可是，谈判尚未开始，占中这颗被发起人戴耀廷形容为“核弹”的政治重型武器已在装嵌，成为北京的心头大忌。

占中以外，本土意识抬头，也渐成中央心腹之患。只是若中央对港政策愈趋强悍，却无视港人对民主的追求、因“恐共”的忧虑，弃因势利导而施高压，则对香港的稳定繁荣绝无好处，也难以发挥香港对国家发展的助力，更无从示范“一国两制”之优。

只要中国社会的法治和公义真正得到彰显，民生与人权得以改善，香港市民的“恐共”心态自然消减，中港矛盾自可消弭，香港成为反华基地的威胁消失于无形，“一国两制”何愁不竟全功呢。(A02)