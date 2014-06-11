港报社评：实现一国两制，讲法治还须政治--经济日报6月11日

中央现时对香港的关注点，固是政改僵局。中央与泛民之间的鸿沟未见收窄，且激进泛民声势日益响亮，香港恐步向占中，与中央严重冲突，中央遂藉白皮书申明立场，图将政改讨论拉回基本法框架。且中国正面临严峻国际环境，美国积极重返亚洲，加大对中国围堵，中央深忧国际连系千丝万缕的香港，会被外部势力利用成反华桥头堡，故藉白皮书警惕港人。

惟中央必须明白，香港主流社会亦冀一国两制并进发展，互不偏废，尊重中央在港权利，更不乐见香港被外部势力利用，损稳定与国家利益。惟问题在于要在香港贯彻落实一国两制，既是依基本法治港的法治问题，更是中央如何拿捏中港关系及一国两制的严宽尺度，是一个政治问题。 当中最能凸显此政治问题的，正是政改。基本法虽已列明特首的提名权在选举委员会，惟选委会组成、出綫门槛高低等，皆需中央与港人透过政治协商谈判，以谋求共识。 正如白皮书所言，坚持一国原则和尊重两制差异，不能偏废。只有中港在政治上更互谅互让，理解对方的忧心与难处，并设法缩窄差距，才是实现香港政改，以至一国两制构想的成功出路。(A09)