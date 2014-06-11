港报社评：实现一国两制，讲法治还须政治--经济日报6月11日

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
国务院昨发表一国两制白皮书，强调港人须全面理解基本法，防外部势力借港干预中国事务。港人应理解中央忧虑，惟落实一国两制不仅是法治问题，更是需互谅互让的政治问题。
中央现时对香港的关注点，固是政改僵局。中央与泛民之间的鸿沟未见收窄，且激进泛民声势日益响亮，香港恐步向占中，与中央严重冲突，中央遂藉白皮书申明立场，图将政改讨论拉回基本法框架。且中国正面临严峻国际环境，美国积极重返亚洲，加大对中国围堵，中央深忧国际连系千丝万缕的香港，会被外部势力利用成反华桥头堡，故藉白皮书警惕港人。
惟中央必须明白，香港主流社会亦冀一国两制并进发展，互不偏废，尊重中央在港权利，更不乐见香港被外部势力利用，损稳定与国家利益。惟问题在于要在香港贯彻落实一国两制，既是依基本法治港的法治问题，更是中央如何拿捏中港关系及一国两制的严宽尺度，是一个政治问题。 当中最能凸显此政治问题的，正是政改。基本法虽已列明特首的提名权在选举委员会，惟选委会组成、出綫门槛高低等，皆需中央与港人透过政治协商谈判，以谋求共识。 正如白皮书所言，坚持一国原则和尊重两制差异，不能偏废。只有中港在政治上更互谅互让，理解对方的忧心与难处，并设法缩窄差距，才是实现香港政改，以至一国两制构想的成功出路。(A09)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。