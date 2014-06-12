《中国债券市场每日交易备忘》--6月12日

中港金融：债券通料最快两个月内公布，并按“三先三后”分阶段推出--报载
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 宝马汽车金融(中国)7.6亿元人民币汽车抵押贷款资产支持证券(ABS)下午14:00-15:00招标 北京银行 20亿元九个月期同业存单10:00-11:00招标发行 宁沪高速 2亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，平安银行和招行主承 国电电力 39亿元九个月期(266天)超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和北京银行主承 大连建设投资集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建行和中信银行主承 宁波亚洲浆纸业公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建行和国开行主承 石家庄国控投资集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 华阳经贸集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 中国电子信息产业集团40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农行和平安银行主承 北京粮食集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和中信银行主承 神华集团200亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和中国银行主承 合肥滨湖新区建设投资20亿元五年期企业债簿记建档(主体评级AA+)，华林证券主承 桂林临桂新区城市建设投资10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国海证券主承 上海崇明建设投资发展有限公司10亿元六年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国金证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 毫州建设投资集团18亿元七年期固息债1480307，票面利率6.85% 襄阳高新投资开发6亿元七年期固息债1480325，票面利率7% 国电集团 30亿元九个月期超短融011409003，票面利率4.48% 东兴证券8亿元三个月期短融071424005，票面利率4.5% 陕西交通建设集团20亿元一年期短融041456031，票面利率5.1% 大连国有资源投资10亿元一年期短融041451034，票面利率5.2% 山西煤炭进出口集团20亿元一年期短融041453069，票面利率5.5% 山东魏桥铝电10亿元一年期短融041458046，票面利率5.98% 浙江台州高速公路集团股份公司4亿元三年期中票101476002，票面利率7.77% 国家电网100亿元三年期中票101454028，票面利率4.84% 中国商飞20亿元三年期中票101455016，票面利率4.9% ============================================================================ 三、缴款： 国开行50亿元一年期固息增发债140213，发行价格100.04元 国开行40亿元三年期固息增发债140208，发行价格102.73元 国开行50亿元五年期固息增发债140209，发行价格104.072元 国开行50亿元七年期固息增发债140214，发行价格99.54元 国开行50亿元10年期固息债140215，票面利率4.9% 国泰君安证券20亿元三个月期短融1490113，票面利率4.4% 南方电网50亿元六个月期超短融 五矿集团30亿元八个月期超短融 正泰集团5亿元一年期短融 中澳控股集团2亿元一年期短融 中信证券 40亿元三个月期短融 华侨城集团10亿元一年期短融 大唐新能源 20亿元一年期短融 昆山经济技术开发区资产经营12亿元一年期短融 深圳地铁集团30亿元一年期短融 江西建工集团3亿元三年期中票 淄博市城市资产运营12亿元5年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 淮南矿业集团10亿元五年期中票0982085到期兑付，票面利率4.35% 第一创业证券7亿元三个月期短融1490050到期兑付，票面利率5.07% 东兴证券6亿元三个月期短融1490052到期兑付，票面利率4.9% 长城证券8亿元三个月期短融1490053到期兑付，票面利率5% 03中信债(2) 038018付息 07国开09 070209付息 07中海集运债 078019付息 12合海恒债 1280176付息 12鲁能源MTN1 1282193付息 12苏高新SMECN1 1283014付息 13国开41 130241付息 13国开42 130242付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国推进地方政府债券自发自还试点的工作在进一步深入。财政部周三发布有关债券信用评级的指导意见， 要求试点地区只需进行涵盖各期限(五、七和10年)地方债的综合性评级；意见并未提出要对发债主体进行评级。 6/13公布5月固定资产投资(不含农户) (1-4月17.3%) 社会消费品零售总额 (4月11.9%) 工业增加值 (4月8.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽；审校 吴芳/边竞)
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。
当前，螺纹钢终端需求预期依然乐观，且供给压力较前期有所减小，后期钢价重心有望上移。进入4月，盈利钢厂占比持续降低，部分钢厂开始高炉检修工作，使得开工率下降。Wind数据显示，截至4月28日，全国钢厂高炉开工率为76.52%，与3月底相比下降0.83个百分点，整体供给压力较前期有所减小。
* 美元兑日圆触及六周高位 * 美联储在政策声明中淡化首季经济成长疲弱的影响 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对首季经济增长疲弱不以为意，市场认为这为6月升息敞开大门。 美联储周三维持利率不变，并在之后发表的声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 上涨0.1%至112.84日圆。美元在亚洲盘初一度触及112.86日圆，为逾六周来最高水准。 “尽管声明稿中没有明确的6月升息讯息，但采取行动的大门已敞开，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深市场策略师Imre Speizer在报告中表示。 欧元兑美元 小升0.1%报1.0892；周三下跌0.4%并脱离上周所及五个半月高位1.0951. 周三美元兑瑞郎、英镑和加元等