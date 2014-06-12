版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 12日 星期四 09:02 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
  ============================================================================
  一、新债发行：

  宝马汽车金融(中国)7.6亿元人民币汽车抵押贷款资产支持证券(ABS)下午14:00-15:00招标 
  北京银行 20亿元九个月期同业存单10:00-11:00招标发行
  宁沪高速  2亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，平安银行和招行主承 
  国电电力 39亿元九个月期(266天)超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和北京银行主承
  大连建设投资集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建行和中信银行主承
  宁波亚洲浆纸业公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建行和国开行主承
  石家庄国控投资集团20亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
  华阳经贸集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
  中国电子信息产业集团40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，农行和平安银行主承
  北京粮食集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和中信银行主承
  神华集团200亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和中国银行主承
  合肥滨湖新区建设投资20亿元五年期企业债簿记建档(主体评级AA+)，华林证券主承
  桂林临桂新区城市建设投资10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国海证券主承
  上海崇明建设投资发展有限公司10亿元六年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国金证券主承
  ===========================================================================
  二、新债上市：  
    
  毫州建设投资集团18亿元七年期固息债1480307，票面利率6.85%
  襄阳高新投资开发6亿元七年期固息债1480325，票面利率7%  
  国电集团  30亿元九个月期超短融011409003，票面利率4.48%    
  东兴证券8亿元三个月期短融071424005，票面利率4.5%
  陕西交通建设集团20亿元一年期短融041456031，票面利率5.1%
  大连国有资源投资10亿元一年期短融041451034，票面利率5.2%
  山西煤炭进出口集团20亿元一年期短融041453069，票面利率5.5%
  山东魏桥铝电10亿元一年期短融041458046，票面利率5.98%
  浙江台州高速公路集团股份公司4亿元三年期中票101476002，票面利率7.77%
  国家电网100亿元三年期中票101454028，票面利率4.84%
  中国商飞20亿元三年期中票101455016，票面利率4.9%
  ============================================================================
  三、缴款：   

  国开行50亿元一年期固息增发债140213，发行价格100.04元
  国开行40亿元三年期固息增发债140208，发行价格102.73元
  国开行50亿元五年期固息增发债140209，发行价格104.072元 
  国开行50亿元七年期固息增发债140214，发行价格99.54元    
  国开行50亿元10年期固息债140215，票面利率4.9%
  国泰君安证券20亿元三个月期短融1490113，票面利率4.4%
  南方电网50亿元六个月期超短融
  五矿集团30亿元八个月期超短融  
  正泰集团5亿元一年期短融
  中澳控股集团2亿元一年期短融   
  中信证券 40亿元三个月期短融
  华侨城集团10亿元一年期短融
  大唐新能源 20亿元一年期短融
  昆山经济技术开发区资产经营12亿元一年期短融  
  深圳地铁集团30亿元一年期短融
  江西建工集团3亿元三年期中票
  淄博市城市资产运营12亿元5年期中票
  ============================================================================
  四、还本付息： 
                  
  淮南矿业集团10亿元五年期中票0982085到期兑付，票面利率4.35%
  第一创业证券7亿元三个月期短融1490050到期兑付，票面利率5.07%
  东兴证券6亿元三个月期短融1490052到期兑付，票面利率4.9%
  长城证券8亿元三个月期短融1490053到期兑付，票面利率5%
  03中信债(2) 038018付息
  07国开09 070209付息
  07中海集运债 078019付息
  12合海恒债 1280176付息
  12鲁能源MTN1 1282193付息
  12苏高新SMECN1 1283014付息
  13国开41 130241付息
  13国开42 130242付息    
  ===========================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国推进地方政府债券自发自还试点的工作在进一步深入。财政部周三发布有关债券信用评级的指导意见，
要求试点地区只需进行涵盖各期限(五、七和10年)地方债的综合性评级；意见并未提出要对发债主体进行评级。 
    
    6/13公布5月固定资产投资(不含农户)       (1-4月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (4月11.9%)      
              工业增加值                    (4月8.7%)            
              房地产投资和销售情况月度报告         
    6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
    6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值            (5月初值49.7)          
    6/27公布1-5月规模以上工业企业利润               
  =============================================================================
    
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 吴芳/边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐