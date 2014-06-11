港报社评：香港沦为普通城市，对国家有什么好处?--明报6月11日

国务院新闻办公室发表《“一国两制”在香港特别行政区的实践》白皮书，这是香港回归17年首次，白皮书阐述香港对国家的从属关系、中央对香港拥有的权力，揭示此乃中央处理香港事务的分水岭，具体而言，由过去的宽松改变为收紧，中央全面掌控香港事务。“一国两制”会否只剩下一个空壳，已经是摆在眼前的现实问题。

过去中央的直接治港权力，即使有也仅止于备而不用，从来不强调、不张扬，现在中央透过白皮书条陈缕析这些权力，或许可以解读为中央解封直接治港权力，准备用之。为何有此转变、为何偏离了港人熟知的对港政策？从白皮书一再指出“一国两制”在香港“必须维护国家主权、安全和发展利益”，就此，只能理解为现在香港的情况与30多年前不同。

即使实施由中央全面掌控和管治，难道这样的香港，就是国家需要的香港？当年，邓小平排除共产党人管治香港，由港人治港，就是要保持香港的独特性和赖以成功的各项元素。

若中央依法直接对港行使管治权，香港与其他中国城市还有什么分别，在白皮书中，有中央人民政府“向行政长官发出指令的权力”的提法，体现高度自治的特首变成受令于中央，客观上特首的管治威信势必大打折扣，国际会怎样体待这样的特首，也值得关注。

白皮书强调中央拥有对香港的全面管治权，若仍然备而不用，问题不大，然而，从情势看来，当局显得跃跃欲试，这是“一国两制”从酝酿到落实的重大转折，不但关乎香港前景的明灭，也关乎香港能否与过去一样，对中国继续发挥其他城市没有的作用。(A04)