《中国报摘》--其他报纸重要消息6月11日

**上海证券报**

--记者获悉，万能险费率改革有望于今年下半年启动，保监会近期已就此召开过两次小范围内部会议，征求费改意见。改革的核心是下调收费、增加保额。而更为深远的意义则是让利消费者，引导险企回归保险产品的保障功能。

--财通资产因旗下两只产品涉光耀地产“破产门”之害而引来行业侧目。据悉，目前抵押物均已完成过户并正在进行资产处置的实质性谈判，基金子公司的首例兑付危机或在近一两个月得到妥善解决。

--上海家化 董事长谢文坚表示，到2018年，家化要实现销售收入突破120亿元人民币，跻身中国市场份额前五位。上海家化2013年年报显示，其当年营收为44.69亿元。

--近日，中国国电集团党组印发文件，提出并确定了全面深化公司体制改革战略方案。公司坚持整体上市战略，力争用5年左右时间实现整体上市。

**证券时报**

--首家创投系公募基金管理公司终于破壳而出，6月5日，由深圳创新投发起设立的红土创新基金管理有限公司取得中国证监会的核准设立批复。标志着私募资产管理机构正式进入公募基金管理行业。

**东方早报**

--上海市规划和国土资源管理局网站近日公告，原定于今天出让的奉贤区海港开发区51-02（1），52-02区域地块终止出让，该地块成为上海今年首幅含住宅用地的流标地块。(完)