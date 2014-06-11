芝加哥期市：小麦期货三日来首次上涨，美国农业部即将公布预估报告

7月大豆期货 大致持平于每蒲式耳14.62美元，周二收高0.4%。

交易商等待美国农业部最新报告。路透调查的分析师平均预计，美国农业部将把2014/15年美国小麦结转库存预估从5月时预计的5.40亿蒲式耳上调2.2%，至5.52亿蒲式耳，并上调2013/14年库存预估。

澳洲将2014/15年小麦产量预估下调近1%，因干燥的天气抑制了产量；该国并警告称，如果厄尔尼诺(圣婴)现象形成，那么产量可能将进一步下降。澳洲是全球第三大小麦出口国。

玉米期货承压，由于部分船货检出未经中国批准的转基因成份，中国质检当局已停止核发美国玉米干酒糟(DDGS)的进口许可。

一些分析师预计，美国农业部将把美国2013/14年大豆结转库存从5月时预计的1.30亿蒲式耳进一步下调，而5月预估值已处于10年低位。路透调查分析师的平均预估值为1.27亿蒲式耳。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 602.00 0.75 +0.12% -1.71% 667.44 22

CBOT玉米 446.50 1.00 +0.22% -1.00% 481.43 28

CBOT大豆 1462.00 -0.50 -0.03% +0.34% 1479.25 36

CBOT稻米 $14.07 $0.04 +0.25% -0.53% $15.05 12

美国原油 $104.37 $0.02 +0.02% -0.04% $102.12 68

汇率

欧元/美元 $1.353 -$0.002 -0.13% -0.46%

美元/澳元 0.937 0.000 -0.04% +0.14% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/于春红; 审校 徐文焰/杜明霞)