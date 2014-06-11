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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 09:14 BJT

澳洲经济指标总览--6月11日

经济指标                 时段      最新值      前月(季)值  下次公布时
                                                                                 间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                 7月2日
 商品及服务收支(亿澳元)                    4月         逆差1.22    顺差9.02       
     出口(较前月)                                           -1%         -2%       
     进口(较前月)                                           +2%        持平       
                                                                                  
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                           7月3日
       (较前月)                            4月            +0.2%       +0.1%       
                                                                                  
 就业市场(经季节调整)                                                          6月12日
 就业人口(较前月变动,万人)                 4月            +1.42       +2.20       
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            +1.42       -2.28       
 失业率                                                    5.8%        5.8%       
 就业参与率                                               64.7%       64.8%       
                                                                                  
 消费者物价指数(CPI)                                                           7月23日
 总体CPI(较前季)                          第一季          +0.6%       +0.8%       
     (较上年同期)                                         +2.9%       +2.7%       
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.5%       +0.9%       
     (较上年同期)                                         +2.6%       +2.6%       
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.6%       +0.9%       
     (较上年同期)                                         +2.7%       +2.5%       
                                                                                  
 国际贸易价格指数                                                              7月31日
 进口物价(较前季)                         第一季          +3.2%       -0.6%       
 出口物价(较前季)                                         +3.6%       -0.5%       
                                                                                  
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                             9月2日
 经常帐收支                               第一季         赤字57     赤字117       
 商品与服务贸易收支                                   顺差35.91    顺差2.47       
                                                                                  
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                          9月3日
     (较前季)                             第一季          +1.1%       +0.8%  
     (较上年同期)                                         +3.5%       +2.8%  
 (完)
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