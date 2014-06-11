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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 09:33 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在关键支撑位1.350前方承压

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* 欧元/美元报1.3526，此前1.3530下方的小规模停止单被触发

* 关键支撑位在欧洲央行宣布降息后触及的低位1.350

* 市场传言的大规模1.3500/1.4000双边碰触失效期权(DNT)将成为焦点，1.3500下方有停止单

(完)

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