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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 09:30 BJT

****《港报快速浏览》--6月11日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：中央忧“夺权”，亮底牌破幻想--星岛日报                         
 港报社评：白皮书一锤定音，中央宜因势利导--信报                           
 港报社评：实现一国两制，讲法治还须政治--经济日报                         
 港报社评：全面阐释“一国两制”，为政改立牌指路--文汇报                   
 港报社评：香港沦为普通城市，对国家有什么好处?--明报                      
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：威胜势佳，酝酿突破--经济日报                               
 港报财经评论：“定向降准”配合新常态--信报                               
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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