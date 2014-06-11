国际油市：OPEC本周会议料将维持产量目标上限在每日3,000万桶

OPEC已经围绕利比亚原油供应减少采取了对策。由于该国危机恶化至三年前内战以来最糟糕的境地，原油供应每日损失逾100万桶。

利比亚石油部长Omar Shakmak抵达维也纳后表示，该国产量已经降至20万桶/日以下，仅为冲突爆发前160万桶/日的一小部分。

他至少对油价表示欢迎。

“这对市场有利，对生产商和客户等有好处，”Shakmak称。

今年稍晚，OPEC对供应的乐观看法将遭遇需求的季节性上升，因为部分全球经济复苏信号支撑这一升势。

OPEC本身也上调今年原油需求至2,976万桶/日，在其产量限额范围内留有余地。然而，代表美国和主要用油工业国的国际能源署(IEA)则预计需求贴近在3,000万桶/日左右。

IEA的5月报告表示，油价仍然处于“高位”；要达成市场均衡，OPEC下半年产量就需要从现有水平“大幅提高”。

除了利比亚动荡之外，西方对伊朗的制裁也减少了OPEC供应，但5月产量回升接近3,000万桶/日的目标，因伊拉克和安哥拉增加的供应有助于抵消计划外的降幅。

“由于当前价格波动性较低，OPEC没有动力进行调整，而且其还必须应对利比亚和伊朗的不确定性，”Petromatrix石油分析师Olivier Jakob表示。(完) (编译 李婷仪/朱晓军；审校 徐文焰/戴素萍)