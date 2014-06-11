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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 09:36 BJT

《汇市简讯》英镑/美元下行趋势通道有可能延长

0118 GMT -

* 英镑/美元在亚洲盘初开跌0.27%，报1.6738，受欧元疲势带动

* 英国经济复苏变得更加广泛，可持续性亦增强

* 技术面发出相互矛盾的信号，波林格区间和动能指标均下降

* 负面讯号暗示5月高位拉出的下行通道可能延长

* 早前所及低点1.6738和伦敦时段触及的高点1.6817分别为支撑位和阻力位

* 技术图表：link.reuters.com/cek99v

(完)

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