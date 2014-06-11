《汇市简讯》英镑/美元下行趋势通道有可能延长

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
0118 GMT -
* 英镑/美元在亚洲盘初开跌0.27%，报1.6738，受欧元疲势带动
* 英国经济复苏变得更加广泛，可持续性亦增强
* 技术面发出相互矛盾的信号，波林格区间和动能指标均下降
* 负面讯号暗示5月高位拉出的下行通道可能延长
* 早前所及低点1.6738和伦敦时段触及的高点1.6817分别为支撑位和阻力位
* 技术图表：link.reuters.com/cek99v
(完)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。