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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 09:43 BJT

《汇市简讯》美元/坡元跳涨，美元/人民币中间价大幅提高

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* 美元/坡元跳涨，中国央行大幅提高美元/人民币中间价

* 今日美元/人民币中间价为6.1506，比昨天高出55个点子，市场预期水平为6.1460

* 美元/离岸人民币从6.2160区域进入6.2244

* 据悉中国央行昨日进场干预，抑制美元/人民币卖盘

* 美元/坡元最新报1.2507-1.2510，迄今为止的交投区间介于1.2492-1.2509(完)

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