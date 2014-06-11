南非个股：罢工速决无望，铂金矿商隆明可能很快需要增资

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦6月10日 - 南非铂金生产商隆明(Lonmin) 可能很快需要筹资以便能扛过该国历史上持续时间最长、损失最严重的这场矿业罢工。罢工让该公司业务陷于瘫痪，营业收入也锐减。
分析师和市场消息人士说，由于罢工获得迅速解决的前景黯淡，隆明面临年底时现金告罄的风险，如果不能获得注资并采取措施节约资金，该公司可能不得不关门大吉。
“我认为在生产商当中，他们的情况最差，很快将不得不筹资。如果可以的话，他们可能采取增发股份的方式，”一位行业消息人士说。
同业英美铂金 和Impala Platinum 亦遭受罢工困扰，但隆明情况最危急，因为该公司多数业务都集中在南非铂金矿业带地区。在全球三大贵金属生产商之中，隆明的规模最小。
“情况再这么发展下去，未来三四个月他们将不得不开始进行募资，”Liberum分析师Ben Davis说。
隆明发言人拒绝对该消息置评，但公司上月表示，由于罢工，公司今年产量已经损失三分之一。公司执行长把这种情况成为“失血”，称若不能及时止住，公司将会倒闭。
根据行业网站(here)实时更新的数字，本次罢工估计已经让三家公司的营收减少约220亿兰特，员工薪资损失超过97亿兰特。
尽管罢工前隆明在三家公司中财务状况最好，但分析师表示，目前该公司资产负债表恶化的速度比其它公司要快。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选