专栏节选：台湾问题？台湾没有问题！--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月12日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 过去不时有外国客户问我对台湾政治前景的看法，他们假设，台湾终将被迫接受「一国两制」的模式。这几年还抱持这种想法的人已经不多了，但是多数人仍认为，台湾多少都得看中国的脸色行事。当然，这个假设的前提是，中国将维持不变、共产党政权永不受挑战。

过往东亚的每个独裁政府，从韩国到印尼，差不多都已经民主化了，即使缅甸也朝民主化发展，只有北韩和越南例外。况且，也没有人预期北韩政权可以天长地久地维持下去；既然如此，为什么没人问：中国政府会变成什么样子？

中国共产党和中国人民之间有个不成文的默契，即政府致力经济扩张，人民接受共产党的统治。问题是，没有哪个政府能维持连续、不间断的经济成长。中国开始以负债来推动ＧＤＰ（国内生产毛额）成长，且规模日增，目前已隐约出现债务危机。

换个角度来看，拚经济成长，毕竟是各国政府和人民之间的不成文默契；却也是民主国家过度举债，形成金融风暴的原因。

所幸，民主制度的好处在于，一旦现任者挥霍无度，就会被推行财政紧缩政策的挑战者所取代；因此，中国未必能随心所欲，想怎样就怎样。正确地说，中国态度已趋温和，实质放弃一国两制的模式；不过，两岸双边的思惟还得做更大的改变，才可能找出一条最适合的道路。

在我少数中国行的经验中，有人听出我说中文时的台湾口音，便问：「你，台湾省来的？」我回答：「不，我来自台湾国。」我的用意是，如果你要用昧于现实的说法，那我也只好糊弄回去了。事实上，这一问一答间的情境，都不太可能实现。

未来两岸关系，必须就不断变动的世界情势来观察。在许多民调中，很多人选择维持现状，但我认为，没有「维持现状」这回事，甚至「维持现状」本身就已经每天在改变了。

面对军事力量日益强大，经济动能却逐渐疲弱的中国，我们必须采取更融和的态度。欧盟成员国之间的歧见，也延宕了更进一步的政治整合。这股不和谐的氛围，加上今年九月苏格兰独立公投可能过关，在在挑战全球化的整合步调，「分权政治」架构很可能随时反扑，这也是当前两岸政治动态的写照。

两岸的政治动态，处于持续变动和多面向的环境中，不单只是台湾要如何回应中国的提议而已。犹记得多年前，在台北举办一场有关「台湾问题」研讨会，一位地方型政治人物不满地说：「台湾没有问题。」这句话完全正确。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。