路透基点：12家银行参与福建福欣特殊钢2.9亿美元五年期贷款--TRLPC

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，12家银行签字参与福建福欣特殊钢有限公司的2.904亿美元五年期贷款案。
本案分为A部分9,000万美元、B部分6.5亿元人民币(1.04亿美元)和C部分9,600万美元。
台湾银行(2,130万美元、1.435亿元人民币)、大华银行(2,450万美元、9,620万元人民币)、台湾合作金库(2,290万美元、7,830万元人民币)为牵头行兼簿记行。
永丰银行、彰化商业银行、花旗集团、星展银行、华南商业银行、台湾土地银行和台湾中小企业银行加入牵头行队伍。星展银行承贷2,060万美元，其余分别承贷1,310万美元和4,480万元人民币。
美银美林担任经理行，承贷1,280万美元和4,480万元人民币。大众银行承贷530万美元和1,840万元人民币参与本案。
协议已于6月4日签署。
美元部分贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点，人民币部分利率较离岸人民币香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的利差超过35个基点，借款人将支付超出部分。
承贷2,500万美元的银行，前端费为22个基点，享有牵头行头衔；承贷1,500-2,400万美元，有10个基点的前端费，享有经理行头衔；承贷1,000-1,400万美元，有5个基点的前端费。
本贷款分五次半年等额偿还，有三年的宽限期。
所筹款项将用于一座工厂的扩建，以及购买设备和偿还现有债务。
根据台塑的2011年年报，台塑和台朔重工分别持有福建福欣特殊钢25%的股份。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。