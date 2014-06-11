路透基点：12家银行参与福建福欣特殊钢2.9亿美元五年期贷款--TRLPC

路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，12家银行签字参与福建福欣特殊钢有限公司的2.904亿美元五年期贷款案。

本案分为A部分9,000万美元、B部分6.5亿元人民币(1.04亿美元)和C部分9,600万美元。

台湾银行(2,130万美元、1.435亿元人民币)、大华银行(2,450万美元、9,620万元人民币)、台湾合作金库(2,290万美元、7,830万元人民币)为牵头行兼簿记行。

永丰银行、彰化商业银行、花旗集团、星展银行、华南商业银行、台湾土地银行和台湾中小企业银行加入牵头行队伍。星展银行承贷2,060万美元，其余分别承贷1,310万美元和4,480万元人民币。

美银美林担任经理行，承贷1,280万美元和4,480万元人民币。大众银行承贷530万美元和1,840万元人民币参与本案。

协议已于6月4日签署。

美元部分贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点，人民币部分利率较离岸人民币香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的利差超过35个基点，借款人将支付超出部分。

承贷2,500万美元的银行，前端费为22个基点，享有牵头行头衔；承贷1,500-2,400万美元，有10个基点的前端费，享有经理行头衔；承贷1,000-1,400万美元，有5个基点的前端费。

本贷款分五次半年等额偿还，有三年的宽限期。

所筹款项将用于一座工厂的扩建，以及购买设备和偿还现有债务。

根据台塑的2011年年报，台塑和台朔重工分别持有福建福欣特殊钢25%的股份。(完)