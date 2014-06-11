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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 09:52 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆仍在下跌，隔夜低点138.45失守

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* 欧元/日圆微幅跌落138.45，至138.44，趋势偏下档

* 卖家包括日本投资者，还有海内外投机客

* 138.40下方可能有一些停止单，137.95下方有大量停止单，这些关口若被突破，将下探136.25

* 5月29-30日低点137.98-138.07，以及2月4日所及低点136.25构成双重底

* 正在上移的切入位在138.71的200日移动均线已然构成阻力 (完)

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