更正-金属期市：伦铜持稳，从昨日的一个月低点小幅回升

(更正：因译文有误，内文倒数第二段“金融融资”应为“金属融资”)

路透悉尼6月11日 - 伦敦期铜周三从昨日跌至的一个月低点微幅上涨，一周多来对中国金属融资活动的密集调查尚未找到新事实；此外，上海期货交易所期锌因需求增长而触及15个月高位。

0129GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 较上一交易日持平于每吨6,670美元；昨日收平盘，当日一度触及5月7日以来最低位6,628美元。

上海期货交易所主力8月期铜合约 持稳于每吨47,500元人民币(7,600美元)。

上海期货交易所期锌 涨2.2%报每吨15,720元人民币，为2013年3月以来最高，因需求改善且供应吃紧，追随本周LME期锌涨势。

美国5月小企业信心升至逾六年半高位，4月职缺数量增至此轮衰退前的水准，明确显示经济走出低谷。

欧洲央行上周加大宽松货币政策力度后，焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周的政策会议。分析师表示，会议可能重新评估美国首次加息的时间。

金属贸易商兼对冲基金Red Kite Group联合创始人David Lilley周二表示，中国对金属融资的调查没有发现更多问题，这是一个好迹象。

中信集团旗下中信资源称中国官方对若干存放在青岛港的铝和铜产品的调查或会影响该公司。 (完)

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