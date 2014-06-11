更新版-日本经济：第二季制造业信心虽恶化，但预期未来将有改善

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
日本4月初将消费税从5%上调至8%，用于支应升高的福利费用。明年10月计划再度上调消费税至10%。
消费税上调至8%之前消费者支出激增，很多企业从中获益。4月的数据显示，一上调消费税，消费者支出降速就创下约三年来最快，引燃外界质疑多久后消费才会回升。
日本央行重申，就业市场收紧及薪资面临上行压力，将在今年的余下时间支撑消费者支出。央行短观调查将在7月1日公布。
日本央行自2013年4月祭出大规模刺激举措后一直按兵不动，当时其承诺将在大约两年的时间内，通过积极购买资产将通胀率提升至2%，以摆脱长达15年之久的通缩困境。(完)
(编译 李婷仪/孙茉莉/王翔琼；审校 徐文焰/戴素萍/杜明霞)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。