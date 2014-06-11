更新版-日本经济：第二季制造业信心虽恶化，但预期未来将有改善

日本4月初将消费税从5%上调至8%，用于支应升高的福利费用。明年10月计划再度上调消费税至10%。

消费税上调至8%之前消费者支出激增，很多企业从中获益。4月的数据显示，一上调消费税，消费者支出降速就创下约三年来最快，引燃外界质疑多久后消费才会回升。

日本央行重申，就业市场收紧及薪资面临上行压力，将在今年的余下时间支撑消费者支出。央行短观调查将在7月1日公布。

日本央行自2013年4月祭出大规模刺激举措后一直按兵不动，当时其承诺将在大约两年的时间内，通过积极购买资产将通胀率提升至2%，以摆脱长达15年之久的通缩困境。(完)