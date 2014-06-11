《焦点》泛欧交易所IPO拟最多筹资11.6亿欧元，欲止住颓势重获增长

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
泛欧交易所招股书上称，2011年营收5.57亿欧元，2012年和2013年则分别降至4.95亿和4.82亿欧元。
据路透计算，基于泛欧交易所对第一季净利将在3,600万美元的预期，该公司每股19-25欧元的定价市盈率(本益比)将在12.5-16.4。据汤森路透数据，伦敦证交所(LSE)市盈率为17.9，德意志交易所(Deutsche Boerse)为14.8。
6月19日将揭晓最终的IPO价格以及发行股份的确切数字，该股随后一天将在巴黎、阿姆斯特丹以及布鲁塞尔的常规市场交易，股票代码为'ENX'。
洲际交易所去年以110亿美元将纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)收入囊中。当时这家美国交易集团承诺将分拆泛欧交易所。
荷兰银行、摩根大通以及兴业银行将作为此次IPO的联席全球协调人。(完)
(编译 朱晓军/郑茵/孙茉莉; 审校 田建华/李婷仪/徐文焰)
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选