《焦点》泛欧交易所IPO拟最多筹资11.6亿欧元，欲止住颓势重获增长

泛欧交易所招股书上称，2011年营收5.57亿欧元，2012年和2013年则分别降至4.95亿和4.82亿欧元。

据路透计算，基于泛欧交易所对第一季净利将在3,600万美元的预期，该公司每股19-25欧元的定价市盈率(本益比)将在12.5-16.4。据汤森路透数据，伦敦证交所(LSE)市盈率为17.9，德意志交易所(Deutsche Boerse)为14.8。

6月19日将揭晓最终的IPO价格以及发行股份的确切数字，该股随后一天将在巴黎、阿姆斯特丹以及布鲁塞尔的常规市场交易，股票代码为'ENX'。

洲际交易所去年以110亿美元将纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)收入囊中。当时这家美国交易集团承诺将分拆泛欧交易所。

荷兰银行、摩根大通以及兴业银行将作为此次IPO的联席全球协调人。(完)