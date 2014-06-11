五矿期货：中国期指持仓多空分歧大，多头信心略显不足

过去4个交易日IF1407合约持仓增加近万手，而IF1406则减仓1.3万手。由于区间振荡行情有利于移仓，本次交割移仓行情或提前启动。短线交投也较此前数周活跃，在持仓高居不下的背景下期指成交持仓比达到5.5倍，创下5月中旬以来的最高水平。结合以上观点，短线行情出现反复的可能性较大，操作上不宜追涨杀跌。(完)