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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 09:56 BJT

五矿期货：中国期指持仓多空分歧大，多头信心略显不足

以下内容节选自6月11日的《期货日报》：

周二股指放量上攻，全天没有明显回撤，期指主力合约涨幅达1.45%。盘后总持仓增加5620手至169840手，仅次于上周三时的历史峰值。其中下月合约持仓增加3325手，当月合约仅增1385手。

过去4个交易日IF1407合约持仓增加近万手，而IF1406则减仓1.3万手。由于区间振荡行情有利于移仓，本次交割移仓行情或提前启动。短线交投也较此前数周活跃，在持仓高居不下的背景下期指成交持仓比达到5.5倍，创下5月中旬以来的最高水平。结合以上观点，短线行情出现反复的可能性较大，操作上不宜追涨杀跌。(完)

here (整理 路透中文部)
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