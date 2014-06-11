五矿期货：中国期指持仓多空分歧大，多头信心略显不足

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
以下内容节选自6月11日的《期货日报》：
周二股指放量上攻，全天没有明显回撤，期指主力合约涨幅达1.45%。盘后总持仓增加5620手至169840手，仅次于上周三时的历史峰值。其中下月合约持仓增加3325手，当月合约仅增1385手。
过去4个交易日IF1407合约持仓增加近万手，而IF1406则减仓1.3万手。由于区间振荡行情有利于移仓，本次交割移仓行情或提前启动。短线交投也较此前数周活跃，在持仓高居不下的背景下期指成交持仓比达到5.5倍，创下5月中旬以来的最高水平。结合以上观点，短线行情出现反复的可能性较大，操作上不宜追涨杀跌。(完)
here (整理 路透中文部)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。