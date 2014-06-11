更新版 1-两岸金融：中国人行副行长抵台访问，交流多项金融监管等议题

* 服贸争议后，中国人行副行长抵台访问

* 参访台湾金融机构与央行

* 针对基层金融机构和货币互换等议题交流 (新增金融人士说法)

路透台北6月11日 - 台湾爆发服贸争议后，两岸金融交流并未停摆。中国大陆人民银行副行长刘士余近日率员抵台访问，多位金融业人士表示，刘士余此行已与多家金融机构，甚至包括台湾央行高层见过面，针对两岸多项金融议题进行交流。

合库金控发言人副总经理谢昌俤表示，由于前行政院长陈冲曾担任过合库的董事长，刘士余此行为应多年前陈冲的邀请，并且在周二已赴合库参访。

谢昌俤表示，刘士余此行为私人身分至合库访问，主要是合库以往曾主要辅导基层金融机构，虽然目前辅导农会的业务已分出去，但目前仍持续辅导信用合作社。因此周二对刘士余就基层金融机构辅导业务，做简报交流。

此外，根据一位熟知此事的官员表示，刘士余赴央行拜访，双方会面多少会谈到两岸货币互换的进度。只不过，两岸货币互换一事除了技术性问题需要解决之外，双方更有内部政治层面议题需要解决，在各自疏通内部的反对意见之后，才会有所进展。

本地媒体工商时报指出，人民银行副行长刘士余此行已参访中央存保、合作金库、农业信保基金等重要机构。报导指出，刘此行的重点在于希望能了解台湾的存保体系，特别是中小企业、农业的信保体系，这也是当前大陆从事金融改革最重视的一环，希望能将金流从大型国企导引到中小企业，甚至是农业金融。

经济日报则引述未具名的相关人士表示，本次刘士余的台湾之行，是由人行在年初时，主动以书信方式向台湾提出参访需求，由台湾金融总会作为对应与接应窗口。当中，关于参访天数、行程、拜会机关、政策性任务等细节，全部都由人行自己一手策画，所有细节保密到家。由于人行来台必须通过国务院层层申请核准，为避免外界争议，本次来台行程非常低调，相关人士皆保持缄默，增添外界想像空间。

工商时报引述未具名的金融人士指出，两大对岸金融圈重量级人物同时登台，显见尽管服贸过关与否变数重重，但两岸金融业的产官交流仍然热络。