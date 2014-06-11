企业并购：阿里巴巴收购UCWeb剩余股份，并将与后者组建移动事业群

路透北京6月11日 - 中国手机浏览器公司UCWeb的发言人周三表示，阿里巴巴 将买下尚未持有的该公司剩余股份。

阿里巴巴在其微博上表示，将和UCWeb组建UCWeb移动事业群。

阿里巴巴称，UCWeb首席执行官俞永福将担任该事业群总裁，并加入阿里巴巴“战略决策委员会”。(完)