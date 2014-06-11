新债招标：中国一年固息国债未达计划发行规模，利率3.32%--业内人士

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京6月11日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的一年期固息国债，中标利率为3.32%，远高于此前3.20%的市场预测均值。且未达280亿元人民币的计划发行规模，实际中标量为252.8亿元。
尽管投标总量已达473.4亿元，但因机构标位差距较大，导致部分成为无效标位，令实际中标量未达计划发行规模。
业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.44%。
今日新债为今年第11期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债6月12日开始计息，到期一次还本付息；招标结束至6月16日进行分销，6月18日起上市交易。(完)
(发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选