新债招标：中国一年固息国债未达计划发行规模，利率3.32%--业内人士

路透北京6月11日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的一年期固息国债，中标利率为3.32%，远高于此前3.20%的市场预测均值。且未达280亿元人民币的计划发行规模，实际中标量为252.8亿元。

尽管投标总量已达473.4亿元，但因机构标位差距较大，导致部分成为无效标位，令实际中标量未达计划发行规模。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.44%。

今日新债为今年第11期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期债6月12日开始计息，到期一次还本付息；招标结束至6月16日进行分销，6月18日起上市交易。(完)