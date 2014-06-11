《汇市简讯》澳元/日圆和新西兰元/日圆持坚，受日本投资者需求支撑

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
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* 澳元/日圆、新西兰元/日圆持坚，展现出远强于欧元/日圆和其它日圆交叉盘的力道
* 受日本散户和机构投资者需求，以及夏季奖金发放的支撑
* 澳元/日圆略低于95.81-93之间的近期高点，96.00-10存在阻力
* 96.10上方有一些停止单，后市可能突破4/23和4/4所及高位96.24/96.50
* 新西兰元/日圆重返一目均衡云区，云区底部在87.20，87.35上方是正在下降的基准线
* 87.50上方可能有些停止单，5/27高位87.40-50若被突破，后市可能测试88
(完)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。