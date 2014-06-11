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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 10:05 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆和新西兰元/日圆持坚，受日本投资者需求支撑

0140 GMT -

* 澳元/日圆、新西兰元/日圆持坚，展现出远强于欧元/日圆和其它日圆交叉盘的力道

* 受日本散户和机构投资者需求，以及夏季奖金发放的支撑

* 澳元/日圆略低于95.81-93之间的近期高点，96.00-10存在阻力

* 96.10上方有一些停止单，后市可能突破4/23和4/4所及高位96.24/96.50

* 新西兰元/日圆重返一目均衡云区，云区底部在87.20，87.35上方是正在下降的基准线

* 87.50上方可能有些停止单，5/27高位87.40-50若被突破，后市可能测试88

(完)

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