中国债市：银行间市场发布债市尝试做市业务规程，即日起实施

路透上海6月11日 - 全国银行间同业拆借中心周三下发通知，正式发布《银行间债券市场尝试做市业务规程》，并于即日起实施。

路透4月末曾报导，央行就尝试做市商发文征询意见。当时业内人士指，尝试做市已实际运作数年，但一直没有明确的监管规则，此次制定的规程将对该业务的监管落实到纸面，表明央行着手对尝试做市进行制度规范。

刊登在中国货币网的通知称，交易中心为尝试做市机构开通双边报价和请求回复权限，尝试做市机构应根据规程要求，积极开展尝试做市报价和请求回复。

通知并要求，尝试做市机构应于发布之日起10个工作日内，向交易中心提交尝试做市类型和尝试做市相关人员情况；满足规程要求并有意愿成为尝试做市机构的市场成员，可根据规程提交申请，向交易中心申请开通尝试做市业务权限。

尝试做市是指尝试做市机构通过全国银行间同业拆借中心交易系统连续报出做市债券买卖双边报价，以及根据其他银行间债券市场参与者的报价请求合理报价，并按其报价与其他市场参与者达成交易的行为。

截至本周一(6月9日)，银行间债券市场尝试做市机构共有41家，具体包括邮储银行、江苏银行、东亚银行等中外资商业银行，以及第一创业证券、东海证券等券商。

另外，现有信息显示，银行间债市做市商共有25家，包括工农中建交五大国有银行、政策性银行中的国开行 、招商银行 等七家股份制银行、北京银行 等多家城商行、中信证券 等券商以及花旗(中国)等外资银行。(完)

参看详情，可点选中国货币网 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)