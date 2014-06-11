《热点透视》华尔街渐渐认清固定收益业务萎缩势头

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Atony Currie/Dominic Elliott 编译 石冠兰

路透纽约/伦敦6月10日 - 华尔街或终于理解了交易业务的状况。花旗集团 、摩根大通 以及其他银行预计，第二季固定收益、外汇和大宗商品交易(FICC)营收将再度降低，降幅或达20%。股东们认为这将是长期势头。券商高层们可能会在公开表态中声称并非如此，但近期瑞信 的一个举动似在承认这一业务在走下坡路。

瑞信与高频交易公司Tower Research设立了合资公司Wake Securities，将一些美债和利率互换交易外包。Tower的系统负责做市，而瑞信维持客户关系。而据金融时报报导，现在瑞信考虑出售该合资公司股份，这或有助于削减成本并降低资本需求。后者尤为重要，此前瑞信于上月因帮助美国客户逃税而向美国缴纳28亿美元罚金了结此案。

自金融危机以来，瑞信及其同业们一直在整顿FICC部门，措施包括削减资产和关闭部分业务等。而采取这样措施的推手是无利可图、新监管规则，或者两者兼而有之。

那些因素在发挥著作用，但还有更多因素存在。瑞信正在卸载两个最具流动性的市场，而且，利率互换还是每单交易利润最高的业务之一。Tower的算法应可为其合作伙伴的客户找到更多流动性和更好价格。不过，如果银行在那些产品方面已经落入下风，那么在公司债等流动性较低的市场甚至就有可能更易受到冲击。

关于Wake公司还有许多方面不甚明了，比如该公司如何获得融资、一旦出现风险事件，对瑞信是否有追索权等。对于花旗和汇丰控股 在2007年被迫弥补结构性投资工具损失的情景，投资者不会很快淡忘。