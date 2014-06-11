更新版 1-中国央行：继续实施稳健货币政策，加快推进利率市场化改革--年报

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路透北京6月11日 - 中国央行周三在其发布的2013年年报中称，将继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步优化金融资源配置，改善和优化融资结构和信贷结构。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

央行表示，坚持“总量稳定、结构优化”的取向，保持政策的连续性和稳定性，增强调控的前瞻性、针对性、协同性；针对金融深化和创新发展，进一步完善调控模式，疏通传导机制，提高金融运行效率和服务实体经济的能力。

具体表现在要综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，健全宏观审慎政策框架，保持适度流动性，引导货币信贷和社会融资规模合理增长。

中国此前设定的2014年广义货币供应量M2预期增长13%左右。

此外，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，提高金融资源配置效率，完善金融调控机制；继续推动金融市场规范发展，加大直接融资支持力度，拓宽小微企业融资渠道；有效防范系统性金融风险，切实维护金融体系稳定。

下一阶段，央行将继续坚持以建立健全由市场供求决定的利率形成机制为总体方向，在风险可控的前提下，根据金融机构自主定价能力、金融市场建设情况等基础条件的成熟度，以及存款保险制度、金融机构市场退出机制等配套改革措施的推进进程，加快推进利率市场化改革。

央行并表示，首批同业存单发行情况良好，投资者认购踊跃，社会各界反映积极正面，可为发行面向企业及个人的大额存单积累经验，有利于探索稳妥有序推进存款利率市场化的有效途径。

年报还称，今年将扩大金融业对内对外开放，完善现代金融企业制度；继续深化大型商业银行和其他大型金融企业改革；扎实推进中国农业银行“三农金融事业部”改革，探索商业性金融服务“三农”的可持续模式；推动国家开发银行成立专门机构，采取市场化方式发行住宅金融专项债券，向邮储等金融机构和其他投资者筹资，重点用于支持棚户区改造和城市基础设施等相关工程建设。

**经济运行有望稳中向好**

年报称，中国经济基本面并未发生根本变化，但运行面临不少风险和挑战，经济稳定增长的基础尚不稳固，内生动力仍有待增强，金融领域潜在风险不容忽视，资源环境约束明显加大，部分行业产能过剩问题严重，结构性就业矛盾突出，外部需求和资本流动存在不确定性。

“尽管面临诸多风险和挑战，但从经济发展的潜能和动力等综合情况来看，随着各项改革措施的全面推进，未来一段时期中国经济仍有望继续保持稳中有进、稳中向好态势。”年报称。

央行并认为，尽管存在一些不确定因素，但在经济保持平稳增长和经济结构继续趋于改善的背景下，物价总水平有望保持基本稳定。

央行并表示，宏观调控将继续坚持稳中求进、改革创新，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，进一步完善宏观调控框架；继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断增强调控的前瞻性、针对性和协同性，统筹稳增长、调结构、促改革和防风险，确保经济运行处于合理区间。

年报还要求，加强宏观审慎管理，强化风险监测与评估，构建危机管理和风险处置框架，推进存款保险制度建设，有效防范系统性金融风险，维护金融体系稳定。（完）

欲浏览年报详情，请点选：t.cn/RvayAEn (发稿 李贺; 审校 曾祥进)