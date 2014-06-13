《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月9日-13日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国央行再次定向下调存准，火力点瞄准三农小微和消费

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。这一意料中的定向降准举措火力点在瞄准三农和小微企业外，又增加了刺激消费的内容。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。

--《焦点》中国通胀保持温和，进一步定向宽松可期

受猪肉和部分食品价格上涨推动，中国5月CPI同比涨幅略高于预期；而PPI同比和环比双双持续负增长，暗示宏观经济依然疲弱。分析人士预计，全年通胀料温和可控，为货币政策稳增长提供空间。进一步定向宽松依然可期，可以关注再贷款、存贷比调整等方面。

--《焦点》中国5月进口意外下滑顺差创逾五年新高，稳增长政策仍需发力

中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差创下逾五年来单月新高。分析师预计，随着稳增长政策加力，下半年外贸形势会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增幅，进口亦有望逐步回暖。中国海关周日公布，5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%；贸易顺差359.2亿美元。

--《焦点》中国5月新增信贷创逾10年同期新高，定向放松基调料延续

中国5月新增人民币贷款意外创下逾10年同期新高，M2增速亦优于预期升至年内高点，显示监管层此前一系列"定向发力"的刺激政策初现成效，政策全面宽松必要性再降，唯社会融资规模环比继续回落，尚难言实体经济需求已显有效回升。

--中国财政：未来数月财收增速可能续放缓，地方偿债压力增大--副财长

中国财政部副部长王保安日前表示，未来数月全国财政收入增长可能继续呈放缓态势，在收入增速放缓、而支出刚性强的背景下，地方政府偿债压力会进一步加大。

--新华：微刺激不等于“缓改革”，凸显“妙调控”同时助益稳增长

中国新华网日前连续发文阐述微刺激和改革、调控及增长之间的关系。文章指出，微刺激不等于缓改革，因为刺激和改革并不对立，部分刺激措施同时也是改革措施。

--中国经济：自贸区推广应积极稳妥，对有必要设立的需充分认证--发改委

针对当前叫停第二批自贸区申请的有关报导，中国国家发改委副秘书长范恒山周二明确表示，自贸区的推广应当积极稳妥，对于有必要设立的自贸区需要给予充分论证。

--中国经济：用铁规和铁腕推进节能减排，确保目标完成--发改委

中国国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司副司长吕文斌表示，通过加强节能减排行政问责等手段，用“铁规”和“铁腕”推进节能减排，确保实现“十二五”节能减排约束性指标。

--中国财政：5月财政支出增速创近两年新高，稳增长态度明确

中国5月财政支出和收入增速一升一降。近一年来首次公布的单月财政支出数据显示，5月支出同比猛增24.6%，创出据路透测算的近两年最高增速；5月份财政收入增速回落至7.2%，财政部并预计后几个月收入增幅仍有回落压力。

--中国央行：继续实施稳健货币政策，加快推进利率市场化改革--年报

中国央行周三在其发布的2013年年报中称，将继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步优化金融资源配置，改善和优化融资结构和信贷结构。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。 专栏

--中国央行报告：互联网金融风险有所增加，正制定相关指导意见

中国人民银行发布2013年年报称，随着互联网金融的快速发展，其风险的隐蔽性、传染性、广泛性、突发性有所增加，实践中也出现了一些问题。央行正牵头相关部委研究制定促进互联网金融行业健康发展的指导意见。

--中国央行报告：加快人民币资本项目可兑换，防范外债风险

中国人民银行发布的2013年年报称，未来一段时期，将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换。进一步转变外汇管理方式，推动对外投资便利化，从重行政审批转变为重监测分析，从重微观管制转变为重宏观审慎管理，从“正面清单”转变为“负面清单”。

--中国外汇：完善市场化人民币汇率机制，国际收支料趋于平衡--外管局

中国国家外汇管理局官员称，继续完善市场化的人民币汇率形成机制，发挥对国际收支调节的杠杆作用，同时将保持外汇储备规模合理稳定；后期国际收支将趋于平衡，外汇储备积累势头会逐渐趋缓。外管局总经济师黄国波在接受中国政府网的访谈时称，目前外汇储备的直接和间接收益已不足以抵消产生的问题和代价。

--中国央行：支持外贸稳定增长，进一步拓宽融资渠道及发展融资租赁

中国央行发布支持外贸稳定增长的多项举措，包括进一步拓宽企业融资渠道，积极发展融资租赁，简化跨境贸易和投资人民币结算业务流程等。

--中国政策：今年会再次修订政府核准投资目录，力争9月上报--发改委

为落实简政放权，中国国家发改委固定资产投资司长黄民表示，政府核准的投资项目目录会在2013年修订的基础上再次修订，会再取消和下放一批，该项工作已于5月启动，力争今年9月上报国务院。

--中国国企：推动国资更多投向关系国家安全、国民经济命脉重要行业--国资委

中国国资委企业改革局局长白英姿称，推动国有资本更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全。

----中国经济：打造长江经济带，通过物流业发展中长期规划--国务院

中国国务院召开常务会议，部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》，并决定简化合并增值税特定一般纳税人征收率，减轻企业负担。

--中国评等：标准普尔确认中国AA-/A-1+评级，展望为稳定

评级机构标准普尔确认对中国“AA-/A-1+”的评级，展望为稳定。中国强劲的经济增长前景、有力的净外部资产情况和相对健康的财政状况都支持政府信用。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《分析》中国央行连五周净投放，政策合力营造半年末乐观钱景

为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，中国人民银行公开市场本周连续第五周净投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。

--《焦点》联保贷款缺乏核心风控，中国银行业支小需另寻出路

随着中国步入经济下行期和信贷风险暴露期，互联互保作为近年来银行业为小微企业授信的重要手段，仿佛一夜之间由普惠金融的创新之举，蜕变为火烧连营的烫手山芋。不愿被拖下水的银行亟需寻找替代措施来支持小微企业。业内分析人士直指互联互保是一种应景式的“伪创新”，是小微企业客户没有足够的合适抵押物，而银行又缺乏有效的风控技术的产物。

--《情景推测》中国银行业调整贷存比的可能路径

广为市场关注的调整贷存比以释放商业银行放贷能力的思路终于被监管层正式提及。分析人士认为，由于75%的存贷比监管要求已写进了银行法，短期内不会改变，但存贷比的分子分母构成则可以很快做出调整，调整的主要思路可以是缩小分子并扩大分母，从而对目前受制于较高贷存比的中小银行相对有利。

--中国债市：人民币IRS月内进行净额清算联测，保证金要求提高成本--业内人士

多位业内人士周一透露，上海清算所今日召开人民币利率互换(IRS)集中清算代理业务上线准备工作会议，称本月内将安排会员进行净额清算联合测试，以确保7月1日正式实施。另外，月内会再公布一批人民币IRS集中清算业务会员名单，但数目不会太多。

--惠誉：中资银行主要风险仍在于表外贷款和房地产业

评级机构惠誉认为，中国人民银行6月9日宣布决定定向下调存款准备金率(RRR)，并未从根本上改变中资银行的中期展望。本次定向降准是选择性宽松，为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，下调符合条件的商业银行存准50个基点。这次降准并不适用于大型银行。

--中国金融：监管部门已发放第一批社区支行牌照，民生银行获牌照最多

上海证券报周五报导援引知情人士称，监管部门已于近日发放了第一批社区支行牌照，其中小区金融店开设最多的民生银行有700多家获得社区支行牌照，为所有银行中获得牌照最多。

--中国基金：一季度末互联网基金资产规模达1万亿元--基金业协会

中国证券投资基金业协会最新公布的数据显示，截至第一季度末，中国互联网基金产品已经超过30只，合计资产规模达到1万亿元人民币。

--中国基金：监管层或将支持资产管理机构发公司债等，鼓励上市与并购--报载

中国证券报报导引述消息人士称，为拓展资产管理机构的融资渠道，监管层或将支持资产管理机构发行公司债、次级债或短期融资券，鼓励境内外上市与并购重组。

--中国债市：银行间市场发布债市尝试做市业务规程，即日起实施

全国银行间同业拆借中心下发通知，正式发布《银行间债券市场尝试做市业务规程》，并于即日起实施。刊登在中国货币网的通知称，交易中心为尝试做市机构开通双边报价和请求回复权限，尝试做市机构应根据规程要求，积极开展尝试做市报价和请求回复。

--中国债市：银行间市场5月债券托管增量创年内新高，信用债增势仍猛

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年5月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约30.61万亿元人民币，当月环比增加5,917亿元，增量创年内新高。

--中国债市：上交所称正研究针对一些风险性高的公司债采取相关措施

中国交易所高收益债在前期大涨之后，本周迎来普跌调整。昨日下午，市场传出“对ST公司债，交易所会对个人投资者实行买入交易权限管理”等传闻，对此上海证券交易所在回复路透询问时证实，正在研究针对风险性高的公司债采取相关措施。

--中国新债：地方债自发自还试点只需进行债项综合评级--财政部

中国推进地方政府债券自发自还试点的工作在进一步深入。财政部周三发布有关债券信用评级的指导意见，要求试点地区只需进行涵盖各期限(五、七和10年)地方债的综合性评级；意见并未提出要对发债主体进行评级。

========================================================================== 【行业/公司】

--《焦点》中国调查金属融资问题，市场担心铜涌入LME仓库

成千上万吨“看不见的”铜正在匆忙从中国的一些仓库运出，在未来数月可能仍然看不见。熟悉融资交易的部分市场人士称，还不能确定这部分铜能否，以及会有多少出现在LME每日的库存数据之中。部分参与该市场的消息人士称，其中一部分铜还留在中国，转移到了仓库运营商自己直接拥有的仓库，而不是第三方租赁的仓库。对于担心自己的铜库存是否已被用于质押另一笔贷款的公司来说，这足以打消他们的顾虑。

--《焦点》中国IPO再启重回计划调控老路，“新股不败”神话有望续演

中国最近一次新股发行改革中，新股发行数量及募资总量都趋向计划指定，那就意味新股询价过程将流于形式。这种被外界视为市场化改革倒退的结果将致使中国“新股不败”神话再度上演，大批的投资者将重拾“打新”利器凭运气去获取新股的制度红利。

--《焦点》上海自贸区直接进口黄金增加，中国黄金进口规模愈发神秘莫测

中国在上海推出国际黄金交易平台前，银行业者已开始尝试通过上海自贸区直接进口黄金，这有可能让中国黄金购买规模更加神秘莫测。中国是全球最大的黄金消费国。

--路透专访：中国青岛港口金属融资欺诈事件料加速融资贸易去杠杆--行业高层

针对本月初中国青岛港港口金属融资欺诈事件的调查，中国地质矿业(香港)有色金属部总经理薛宝庆表示，该事件对有色金属的融资贸易影响深远，料推动大宗商品融资的去杠杆进程，但对铜市则更多是短期和心理层面的影响，中长期没有任何影响。

--中国金属：贸易商青岛德诚矿业遭调查，因涉嫌金属融资诈骗--消息

两位直接知悉案件的警方消息人士说，青岛港港务局以及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业展开调查，该公司涉嫌金属融资诈骗。有关青岛港口金属融资违规的调查，主要在检验同批船货的金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。

--路透专访：中兴通讯料明年智能手机出货量8,000万部，4G占六成--副总

中国通讯设备大厂--中兴通讯高级副总裁徐慧俊表示，今年公司无线业务营收预计同比增长逾两成。

--消息：中石油炼厂改造延期，或导致沙特原油进口量减少

两位业内消息人士表示，中国石油天然气股份(PetroChina)旗下子公司的炼厂改造工程较预期多耗时好几个月，这使该公司从沙特的原油进口量减少。改造后，该炼厂将可以加工含硫原油。

--企业并购：阿里巴巴收购UCWeb剩余股权，称创中国互联网最大规模合并

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团正不断扩展其业务版图。该公司宣布，将收购中国手机浏览器公司UCWeb剩余股权，并将和其组建UC移动事业群。

--路透专访：投行黑马投中资本冀在中国并购大潮中掘金，并设美国分支

中国近年来并购市场的突飞猛进，给各路资本及中介机构带来发展良机。正式成立仅两年的投中资本已成为国内并购市场投行业的一匹“黑马”，今年公司参与并购及融资项目的金额及带来的佣金收入预计将增长10倍以上。

--中国房地产：2013年住房空置率22.4%，房价下行趋势已定--CHFS报告

中国住房空置率到底有多高，中国家庭金融调查与研究中心(CHFS)的最新报告给出了答案：2013年中国城镇地区整体住房空置率为22.4%，较2011年提高1.8个百分点；房价下行趋势已定，住房市场的寒冬即将到来。

--中美贸易：美国将就中国集装箱倾销指控继续进行调查

针对有关中国制造商在美国以不公平的低价出售用于公路和铁路运输集装箱的指控，美国贸易官员将继续调查。美国国际贸易委员会(ITC)周五以4:2的投票结果裁定，有合理迹象表明，进口53英尺乾货集装箱损及国内相关产业。

--中国钢铁：5月下旬重点钢企粗钢日产176.73万吨，连续第二旬环比下降

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，5月下旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量5月下旬重点企业粗钢日产量176.73万吨，旬环比下降1.85%，为连续第二旬环比下降。

--中国钢铁：国产铁矿不会大规模停产，因副业盈利且地方扶持--Mysteel

中国知名钢铁行业网站--Mysteel调研显示，在中国矿山副业尚有盈利，地方扶持仍有空间的背景下，目前的国产矿价虽已突破部分矿山成本，但仍不能引发国内矿企大规模停产。

--中港证券：“沪港通”将对中国A股市场产生相当大的质变--港交所总裁

香港交易及结算所行政总裁李小加表示，“沪港通”将对中国A股市场产生相当大的质变，并对中资在香港的券商的业务产生了一定的不利影响。

--中美贸易：中国当局停止核发美国玉米干酒糟进口许可--行业人士

贸易商指出，由于部分船货检出未经中国批准的转基因成份，中国质检当局已停止核发美国玉米干酒糟(DDGS)的进口许可。

--中国证券：MSCI宣布暂不会将A股纳入新兴市场指数，明年再评审

全球领先的指数和投资决策工具提供商--MSCI明晟公司宣布，MSCI将不会按原计划把中国A股纳入新兴市场指数，但仍保留A股在其审核名单上，作为2015年度评审的一部分。

--中国个股：宝钢股份称7月主要钢材售价维持不变

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份宣布，其主要产品7月售价在前月基础上维持不变。调价通知称，除酸洗等少数产品价格小幅下调外，热轧和冷轧等大多数产品价格均维持不变。 (完)