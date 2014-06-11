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货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 10:59 BJT

中国财政：5月财政收入同比增速降至7.2%，未来仍有回落压力--财政部

路透北京6月11日 - 中国财政部周三公布，5月全国财政收入13,670亿元人民币，同比增长7.2%，较上月9.2%的同比增速回落。财政部并称，未来受经济下行压力仍然存在等因素的影响，财政收入增幅仍有回落压力。

数据显示，1-5月累计，全国财政收入61,177亿元，同比增长8.8%。其中，中央财政收入28,851亿元，同比增6.3%，比预算增幅低0.7个百分点；地方财政收入（本级）32,326亿元，增长11.2%，多数地区收入增幅回落。

支出方面，5月全国财政支出12,790亿元，同比增长24.6%。其中，中央财政本级支出2,483亿元，增长15.8%；地方财政支出10,307亿元，增长26.9%。当月预算执行进度加快，财政支出增幅明显提高。

1-5月累计，全国财政支出52,632亿元，同比增长12.9%。其中，中央财政本级支出8,795亿元，增长13.1%；地方财政支出43,837亿元，增长12.9%。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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