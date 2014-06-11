中国财政：5月财政收入同比增速降至7.2%，未来仍有回落压力--财政部

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京6月11日 - 中国财政部周三公布，5月全国财政收入13,670亿元人民币，同比增长7.2%，较上月9.2%的同比增速回落。财政部并称，未来受经济下行压力仍然存在等因素的影响，财政收入增幅仍有回落压力。
数据显示，1-5月累计，全国财政收入61,177亿元，同比增长8.8%。其中，中央财政收入28,851亿元，同比增6.3%，比预算增幅低0.7个百分点；地方财政收入（本级）32,326亿元，增长11.2%，多数地区收入增幅回落。
支出方面，5月全国财政支出12,790亿元，同比增长24.6%。其中，中央财政本级支出2,483亿元，增长15.8%；地方财政支出10,307亿元，增长26.9%。当月预算执行进度加快，财政支出增幅明显提高。
1-5月累计，全国财政支出52,632亿元，同比增长12.9%。其中，中央财政本级支出8,795亿元，增长13.1%；地方财政支出43,837亿元，增长12.9%。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选