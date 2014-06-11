中国财政：5月财政收入同比增速降至7.2%，未来仍有回落压力--财政部

路透北京6月11日 - 中国财政部周三公布，5月全国财政收入13,670亿元人民币，同比增长7.2%，较上月9.2%的同比增速回落。财政部并称，未来受经济下行压力仍然存在等因素的影响，财政收入增幅仍有回落压力。