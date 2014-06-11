台湾股市：早盘持平，鸿海领跌部分电子股

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透台北6月11日 - 台股周三早盘盘中持平，苹果供应商鸿海 领跌部分电子股，之前这些企业公布了5月营收数据。
0145GMT，加权股价指数 跌9.92点至9,212.45点，基本符合地区和全球股市表现不一的走势。该指数上日升0.65%至逾六年最高收位。
周二市场收盘后，台湾数个大型科技企业公布5月营收业绩，其中包括台积电 ，其5月营收同比大幅上升。鸿海营收则锐减11%。
台积电和鸿海股价今日早盘分别跌0.4%和0.6%，电子类指数 则跌0.14%。
金融保险类指数 持平，光电类指数 涨0.6%，是少有的亮点之一。(完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。