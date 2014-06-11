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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 10:28 BJT

台湾股市：早盘持平，鸿海领跌部分电子股

路透台北6月11日 - 台股周三早盘盘中持平，苹果供应商鸿海 领跌部分电子股，之前这些企业公布了5月营收数据。

0145GMT，加权股价指数 跌9.92点至9,212.45点，基本符合地区和全球股市表现不一的走势。该指数上日升0.65%至逾六年最高收位。

周二市场收盘后，台湾数个大型科技企业公布5月营收业绩，其中包括台积电 ，其5月营收同比大幅上升。鸿海营收则锐减11%。

台积电和鸿海股价今日早盘分别跌0.4%和0.6%，电子类指数 则跌0.14%。

金融保险类指数 持平，光电类指数 涨0.6%，是少有的亮点之一。(完)
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